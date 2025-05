El Partido Colorado, desunido, considerará positivo “todo crecimiento” en las elecciones departamentales

La feria del Borro no suele aparecer en la publicidad electoral. En su ingreso, por Leandro Gómez, hay muros con orificios de bala, contenedores con marcas de haber sido prendidos fuego y mucha bosta de caballo. En la corta Martirené, los ómnibus tienen que circular a muy poca distancia de los puestos. El grueso de estos, ofreciendo desde pescado frito hasta merchandising “oficial” de la NBA, de frutas y verduras a un teléfono con disco, de papel higiénico a cigarrillos de contrabando, se distribuyen de forma más o menos organizada por una arteria que algunos llaman Calle 3 y otros Ayala, por Isidro Más de Ayala.

Elecciones departamentales Rivera: el feudo colorado donde el intendente que busca la reelección no apela al partido

Capillera, que reparte la lista 118 de la Coalición Republicana (CR) para la Junta Departamental, es aliada del senador Andrés Ojeda, de Unir para Crecer. Agoglia es de la lista 10, de Vamos Uruguay, liderada por el senador Pedro Bordaberry. La convivencia entre ambas es muy cordial. No se puede decir lo mismo del vínculo entre ambos sectores en todo este proceso electoral. El camino a las departamentales de este domingo 11 no ha sido la excepción .

“Esto valió la pena por un montón de cosas, porque me encanta la política, la militancia, charlar con la gente y porque nos dimos cuenta en el partido de que es posible pensar en un proyecto departamental a largo plazo. Yo voy a trabajar en eso a partir del 12 de mayo”, dice Cáceres a Búsqueda. No hay triunfalismo en ella ni en ningún dirigente. No podrían: la última encuesta de Factum para Montevideo le da 51% al Frente Amplio y 41% a la Coalición Republicana. Dentro de esta última, donde el nacionalista Martín Lema está primero con holgura, a Cáceres le corresponde solo el 5% de la intención de voto.