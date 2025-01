Los proyectos de ley más singulares que quedaron por el camino: registro de niños superdotados, combate al azúcar y reconocimiento de Artigas

Según argumentó la legisladora en la exposición de motivos del proyecto, en Uruguay hay aproximadamente 70.000 niños superdotados que en general no están identificados e “incluso son tratados como si tuvieran diferentes patologías”.

Desde una misma lógica, pero con la mira en otra problemática, el diputado suplente del Partido Colorado Jorge Schusman presentó un proyecto para crear un registro de escolares que “presenten el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, diagnosticado por neuropediatra”.

La iniciativa encomendaba al Consejo Directivo Central de la ANEP la formación de los maestros y pedía destinar “los recursos presupuestales necesarios” para la “construcción de centros educativos especialmente adaptados” para la enseñanza de los niños que presenten este trastorno.

Celebraciones

En todas las Legislaturas suele votarse algún proyecto que propone declarar un “día nacional” en homenaje a algún tema o acontecimiento. Al punto que muchos diputados y senadores ironizan sobre estos proyectos haciendo referencia al “día nacional del carozo”.

La actual Legislatura no fue ajena a esta tendencia. Así, por ejemplo, el futuro secretario de Presidencia y senador Alejandro Sánchez presentó un proyecto de ley para declarar al 20 de noviembre el “Día Nacional de los Derechos de las Infancias y Adolescencias”. Esa fecha es el Día Mundial de la Infancia, que conmemora la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.

El proyecto de Sánchez proponía que durante todos los meses de noviembre, los organismos del Estado organicen actividades para “difundir y promover los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las infancias y adolescencias”. Todas las actividades debían ser “diseñadas y ejecutadas con la participación de niños, niñas y adolescentes”.

De forma similar, los tres senadores cabildantes Guido Manini Ríos, Irene Moreira y Guillermo Domenech presentaron un texto para declarar el 25 de julio como el “Día Nacional de la Lengua de Señas Uruguaya”. Durante esa jornada se le debía encomendar al Mides organizar y promover “actividades destinadas a difundir y entender aspectos vinculados la Lengua de Señas Uruguaya” (LSU) y también a la “comunidad de personas sordas del Uruguay”.

¿El motivo de la fecha? Un 25 de julio de 1910 se fundó el Instituto Nacional de Sordomudos, que hoy es la Escuela N° 197 para niños sordos Ana Bruzzone de Scarone. “A pesar de que la lengua de señas estaba prohibida, en este espacio se fortaleció la identidad y pertinencia a una comunidad lingüística y cultural minoritaria con un uso clandestino de la LSU”, dice la exposición de motivos del proyecto.

El legado de Artigas

Más de 200 años después de la revolución artiguista, el legado del prócer sigue estando presente en el Poder Legislativo. Así, en mayo de 2020 Alejandro Sánchez pidió el desarchivo de un proyecto de resolución de la cámara presentado por los frenteamplistas Constante Mendiondo y Roque Ramos en 2017 con el objetivo de que se “proceda a editar en un solo tomo, los discursos pronunciados anualmente en Sala en sesión solemne, exaltando la personalidad de José Artigas, a partir del año 1995”. Pese al pedido de desarchivo, el proyecto no volvió a ser tratado en toda la Legislatura.

No solo Artigas está presente en los proyectos de los legisladores, sino también sus más fieles seguidores. Un proyecto impulsado ya desde la Legislatura anterior por la senadora del Partido Nacional Gloria Rodríguez, que proponía la colocación de un busto de Joaquín Lenzina (Ansina) en todas las Unidades del Arma de Caballería, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores en diciembre de 2020. Pero en Diputados no corrió con la misma suerte y no llegó siquiera ser tratado en la Comisión de Defensa.

La ciudad homenajeada

Así como las fechas suelen ser motivo de homenaje para los legisladores, también lo son algunos lugares. En esta Legislatura, el departamento de Treinta y Tres fue objeto de varias propuestas de agasajo provenientes de uno de los diputados de ese departamento, el nacionalista Quintin Olano, y del único legislador del Partido Independiente, Iván Posada.

Ambos presentaron dos proyectos de ley en conjunto. Uno, el pasado 10 de setiembre, buscaba declarar a la ciudad de Treinta y Tres como “capital nacional del arroz”. Su exposición de motivos la definía como una iniciativa “multipropósito” que busca "reconocer el status” del departamento, para apoyar su “difusión”, generar “festividades y exposiciones”, y crear “recorridos y atractivos para el disfrute de los paisajes típicos de las zonas arroceras”.

El otro proyecto, referido al departamento, proponía declarar a Treinta y Tres como la “Cuna del Canto Nacional”. Dicha cualidad “sería un fuerte estímulo hacia un turismo cultural y de eventos”, e influiría en la “transformación del acto creativo como el motor de la producción de bienes culturales”, al punto que podría crearse una “genuina industria que aporte a la economía del departamento”, según la exposición de motivos.

También se argumentaba que el reconocimiento del departamento como “la más fecunda cuna de escritores, poetas y cantores Orientales sería de sobra argumento por sí solo para justificar esta denominación”. Pero además, “hay que sumarle la importancia del pago Olimareño y la efectividad en cuanto a salir al cruce de la 'importación' de ritmos y canciones de países vecinos, fundamentalmente argentinos, para la creación y popularización de ritmos y obras que componen los mejores y más precoces genes del ADN del canto nacional”.

Precauciones de salud

La promoción de una dieta balanceada y el cuidado de la salud no escapan a la tarea legislativa. El diputado colorado Omar Estévez presentó un proyecto que planteó disponer la “obligatoriedad” de “reducir la oferta de alimentos con exceso de azúcares libres en los establecimientos gastronómicos de todo el país”. La iniciativa pedía que todos los comercios del rubro ofrezcan, incluso en su menú a domicilio, al menos un postre sin azúcar agregado, y que en las promociones de menú y en la cartelería interna se incluya una leyenda con la frase: “Menos azúcar, más vida. El consumo excesivo de azúcar es perjudicial para la salud”. El proyecto proponía, además, declarar el 16 de octubre como el “Día de Concientización sobre el Consumo Responsable de Azúcar”.

Con aspiraciones similares, la diputada nacionalista María Fajardo propuso prohibir “en todo el territorio nacional” la venta y expendio de bebidas energizantes a menores de 18 años. El proyecto define las bebidas energizantes como aquellas no alcohólicas que entre sus principales componentes tengan cafeína, guaraná, taurina, L-Carnitina, ginseng y glucoronolactona. A su vez, el proyecto recomienda a los ministerios de Salud y de Educación y a los entes con competencia en la enseñanza realizar campañas de concientización sobre los “efectos negativos del consumo de bebidas energizantes” y los problemas de su combinación con las alcohólicas.

Según una nota de El Observador del sábado 11, Fajardo pretende volver a presentar su iniciativa en la próxima Legislatura. El artículo informa que en 2024 se vendieron 40% más de litros de bebidas energéticas respecto a 2023 y, según una encuesta de la Unidad Académica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina, tres cuartas partes de los adolescentes admite haber consumido estas bebidas.