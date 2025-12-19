Canciller Lubetkin lamenta la demora del acuerdo Mercosur-UE y reafirma que sigue siendo central para Uruguay

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin , expresó este viernes la “desilusión” del gobierno de Uruguay porque no se podrá concretar este sábado, como estaba previsto, la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). La postergación de la firma se debió a las divisiones que el tratado despierta entre los países europeos.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Lubetkin subrayó que el entendimiento con la UE tiene “una importancia prioritaria” para Uruguay y para los países de la región, por tratarse de un acuerdo entre “dos grandes bloques con lazos históricos y culturales”. Sin embargo, la “falta de consensos internos” dentro de la UE impidió avanzar en la firma en los plazos previstos, dijo durante su intervención en el Consejo del Mercado del Mercosur, que reunió este viernes a los cancilleres de los Estados parte como antesala de la cumbre presidencial prevista para el próximo sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

Mercosur Uruguay sigue “con mucha atención” negociaciones en Europa que definen el futuro del acuerdo con el Mercosur

“Nos gustaría expresar nuestra desilusión de no poder firmarlo en el día de mañana, como estaba previsto”, lamentó el canciller, y precisó que Uruguay quedará a la espera de que el bloque europeo complete sus trámites internos. Una vez superada esa instancia, añadió, corresponderá a la presidencia pro tempore de Paraguay definir los pasos concretos hacia la firma definitiva.

Fuentes diplomáticas de la UE señalaron a la AFP que el acuerdo comercial entre ambos bloques, largamente postergado, podría firmarse el próximo 12 de enero . La firma del tratado, en negociación desde hace más de dos décadas, volvió a aplazarse tras la cumbre celebrada esta semana en Bruselas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que confía en contar con una “mayoría suficiente” entre los 27 Estados miembros para aprobar el acuerdo el mes próximo.

El entendimiento comercial ha sido uno de los ejes centrales del diálogo birregional en los últimos años, pero enfrenta resistencias internas en Europa, especialmente por su impacto sobre el sector agropecuario. Francia, cuyos agricultores se oponen con fuerza, lidera las críticas al acuerdo, movimiento que sumó a Italia en los últimos días.

El pedido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue clave para que la UE postergara su decisión. Meloni pidió tiempo para lograr convencer a los productores de su país.

El nuevo calendario busca destrabar un proceso que se ha extendido por más de 25 años y que, pese a los avances técnicos, ha quedado reiteradamente condicionado por factores políticos y económicos en ambas regiones.

Alemania da por segura la firma

El gobierno alemán sostuvo este viernes que la firma del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur es prácticamente un hecho, pese al aplazamiento anunciado en Bruselas.

“El canciller, Friedrich Merz, está muy satisfecho, porque la cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo”, declaró el portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille, durante una rueda de prensa.

Hille añadió que la firma podría concretarse “en dos o tres semanas”.