Para Andrés Ojeda “es preferible que te allanen la casa a que te incauten el celular”

En el ciclo Desayunos Candidatos de Búsqueda, el miércoles 28, Ojeda reafirmó su postura. “El celular hoy probablemente sea la extensión de una persona más clara, diría que su espacio de mayor intimidad y privacidad. Yo le pregunto acá a la mayoría qué prefiere: que le incauten el celular o que le allanen la casa. Todos van a preferir que le allanen. A mí que me abran los cajones, no me importa que me saquen las medias, ¡el celular, no!”, subrayó.