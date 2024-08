Para la vice de Cabildo Abierto la educación sexual debe ser biologicista: “¡Ciencia! ¡Todo lo demás es ideología!”

Elecciones 2024 Manini Ríos confirma a Lorena Quintana como vice: "Es la mejor compañera de fórmula" y "no hay vuelta atrás"

—Creo que la educación no está basada en ciencia. Si yo le digo a un gurí de 10 años que nació “neutro”, que su sexo es una construcción social o que su sexo fue designado por un médico al nacer… Como que los médicos fuéramos superhéroes y dijéramos: “A ver, dejame ver: ‘Nena’, 'varón’...”. ¡No! ¡Es una cosa biológica! Entonces (la educación sexual ) debe ser biológica. ¡Ciencia! ¡Todo lo demás es ideología! Y de la ideología de género en la educación es algo de lo que hay que cuidar a los gurises.

—¿A usted realmente le consta que esto que dice se enseñe así en las escuelas? La mirada de género se incluyó años atrás en guías orientativas y voluntarias que, según las autoridades actuales de la Administración Nacional de Educación Pública, en este período no han tenido continuidad.

—Sí. A nosotros nos llega información de padres que nos cuentan lo que escucharon… Como que en algunos lugares sí… Nos han escrito de un liceo privado diciéndonos que estaban enseñando estas cosas. Pero además que esto dependa de la voluntad de cada docente es peor. Porque no sabemos qué docente es ni cómo lo hace. ¡O lo hacemos o no! Y si uno mira el programa nuevo curricular, habla de “la construcción de la identidad”; cuando en realidad lo que se construye desde niño es la personalidad. Y esa construcción tiene que ver con lo que vivimos: dónde, cómo y con quién vivimos; y también lo que aprendemos en la escuela. ¡Esa es la construcción verdadera! Entonces, si me preguntan sobre la ideología de género en la educación, por lo menos digo que yo pueda decir: “Vivimos en un país laico y la laicidad es un escudo que nos protege a todos, y se viola la laicidad si se enseñan estas cosas”.