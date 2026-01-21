  • Cotizaciones
    miércoles 21 de enero de 2026

    Para Uruguay, la "transición" en Venezuela debe incluir la liberación de presos políticos y restablecer la libertad de expresión

    Es necesario que en Venezuela termine la "represión" y continúen las "excarcelaciones", dijo el representante de Uruguay en la OEA

    Edinson Lanza durante su intervención en la OEA, en Washington.

    Edinson Lanza durante su intervención en la OEA, en Washington.

    FOTO

    OEA
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno uruguayo reivindicó la necesidad de que la “construcción de una hoja de ruta hacia la democracia” en Venezuela incluya la liberación de los presos políticos y la restitución de la libertad de expresión. Ambas condiciones son centrales para “sentar las bases de un diálogo político genuino y constructivo”, aseguró el representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza.

    La OEA recibió en su sesión del miércoles 21 un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Tras el operativo militar de Estados Unidos, el 3 de enero, que incluyó la “captura” de Nicolás Maduro y la posterior toma de posesión como presidenta de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, comenzó un proceso de liberación de detenidos, que hasta el momento suma 143 de más de 900.

    El informe advierte que ha recibido información que indica que “continúan operando los centros de detención clandestinos”, cuya existencia fue documentada hace tiempo por organizaciones independientes, como Human Rights Watch.

    Embed

    Resolución pacífica

    Lanza sostuvo que el gobierno de Uruguay “reitera su convicción de que la situación en Venezuela “debe resolverse de manera pacífica” y que es necesaria “la apertura de un proceso de transición hacia el restablecimiento pleno de la democracia representativa y participativa en Venezuela, sin presos políticos”.

    “En el actual contexto —continuó—, la construcción de una hoja de ruta hacia la democracia debe incluir el llamado a las autoridades a cargo para la pronta liberación de todas las personas injusta y arbitrariamente detenidas por motivos políticos y el restablecimiento del ejercicio de la libertad de opinión y expresión, elemento central para sentar las bases de un diálogo político genuino y constructivo.

    Para Uruguay, debe cesar “toda forma de represión” en Venezuela “y continuar con las excarcelaciones derivadas de detenciones arbitrarias e ilegales”, porque son cuestiones claves para alcanzar “la reconciliación nacional y la búsqueda de soluciones en beneficio del pueblo venezolano”, dijo Lanza.

