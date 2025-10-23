Pese a varias solicitudes, Uruguay todavía no se sumó a coalición para “el retorno” de niños ucranianos llevados Rusia

El primer planteo formal al gobierno llegó en abril, en Roma, cuando el canciller Mario Lubetkin mantuvo un encuentro bilateral con su par ucraniano, Andrii Sybiha. Allí el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo se llevó el pedido de sumar al país a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, un esfuerzo que pretende recuperar a los menores que fueron llevados por los rusos a su territorio tras la invasión de 2022. Lubetkin expresó la disposición uruguaya a colaborar con el tema, dada la historia reciente y la sensibilidad del tema.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Después de seis meses, y a pesar de varios planteos de, al menos, Ucrania, la Unión Europea y Reino Unido, Uruguay todavía no se sumó a la coalición ni dio otros pasos en ese tema, dijeron a Búsqueda fuentes diplomáticas. El país sí participó en una reunión que tuvo lugar en setiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero el gobierno considera que le “falta información” para profundizar su compromiso.

Tras su regreso de Italia en abril, hacia donde viajó para representar a Uruguay en el velorio del papa Francisco, Lubetkin dio una conferencia de prensa en la que detalló el resultado de algunos encuentros bilaterales. “Establecimos un principio de acuerdo para poder apoyar” en “el tema de los niños secuestrados o desaparecidos de la guerra”, dijo sobre su encuentro con el canciller ucraniano. “Tema bien sensible para nosotros, por nuestra historia propia en relación a los niños y los desaparecidos aquí en nuestro país”. En esa instancia, además, Ucrania confirmó la apertura de una embajada en Montevideo.

El gobierno uruguayo volvió a ser consultado sobre su participación en la coalición por parte de Ucrania en al menos dos ocasiones más.

El canciller @MinLubetkinUy se hizo presente en Italia y la Santa Sede con motivo del sepelio del Papa Francisco realizado hoy. En esta ocasión mantuvo encuentros bilaterales con el canciller de Ucrania y el jefe de gobierno de Bangladesh. : https://t.co/RSfjhPd8Vx pic.twitter.com/RPWjAs2aux

En setiembre, aprovechando la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), Ucrania y Canadá organizaron una actividad sobre la recuperación de los niños. En la actividad participaron más de 40 países, entre ellos Uruguay. “Tomar niños por la fuerza de una nación e intentar reeducarlos en beneficio de otra es un crimen obvio. La ONU debe decirlo claramente una vez más”, dijo entonces el presidente Volodímir Zelenski.

Representantes ucranianos le insistieron a la delegación uruguaya que viajó a la Asamblea General, que también integraba Lubetkin, sobre el interés de que el país se sumara a la coalición. A ese ámbito ya están integrados Chile, Argentina, Costa Rica, Australia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Italia, Francia, Noruega, Suecia, Japón, el Consejo Europeo, entre otros.

El nuevo embajador de Ucrania en Uruguay, Yurii Klymenko, presentó sus cartas credenciales al presidente Yamandú Orsi el 30 de setiembre. En la audiencia posterior, en la que estaban el mandatario, el canciller y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el diplomático volvió a plantear el tema, relató a Búsqueda.

“Tomando en cuenta el compromiso de Uruguay en promover los derechos humanos y su defensa de los derechos del niño, sería lógico que se sumen”, dijo Klymenko. El embajador sostuvo que Orsi “tomó en consideración” lo que le planteó. “La información que tengo es que el gobierno uruguayo sigue analizando” el asunto. Ucrania, añadió, valora que la delegación uruguaya participara en la reunión organizada en el marco de las Naciones Unidas, aunque espera que el país “dé el siguiente paso”.

Klymenko dijo que es un problema “muy grave” porque tienen documentados miles de niños ucranianos que fueron llevados a Rusia “donde los adoctrinan” y no les permiten hablar su lengua materna.

Consultado por Búsqueda acerca de esos pedidos, el canciller Lubetkin sostuvo que en la reunión de abril con su par ucraniano no hablaron de sumar a Uruguay a la coalición, sino de “vías de colaboración” sobre el tema de los niños. Aseguró que le pidió “más información” sobre las características del tema y que todavía está a la espera de recibirla. “Estamos dispuestos a ayudar”, pero hay que tener más claridad, añadió.

El ministro ucraniano había dicho, después del encuentro, que le había contado a Lubetkin sobre “los miles de niños ucranianos que fueron deportados por la fuerza por Rusia” y sobre las “posibles vías de cooperación en el marco del programa BringKidsBack”. Ucrania denunció que casi 20.000 niños fueron trasladados de manera forzosa a Rusia desde que ese país inició la invasión en febrero de 2022. De hecho, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente Vladímir Putin por ese tema.

Pedido europeo y británico

Los ucranianos no son los únicos que incluyeron el tema en la agenda bilateral con Uruguay. El canciller Lubetkin viajó a Bruselas la semana pasada para mantener reuniones de primer nivel, sobre todo vinculadas con la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

En esas instancias, autoridades europeas le transmitieron al canciller que verían con buenos ojos la colaboración uruguaya en el tema. Una de las fuentes aseguró que en el diálogo se habló específicamente de la integración uruguaya a la coalición.

Un planteo similar realizaron autoridades del Reino Unido a sus contrapartes uruguayas, confirmó Búsqueda.