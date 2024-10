Sanguinetti dice que se sintió “muy cómodo” en la coalición de gobierno y que “no es imposible” que el Partido Colorado llegue al balotaje

Al dos veces presidente Julio María Sanguinetti no le parece que la interna en el Partido Colorado sea un problema. Para él, eso solo les importa a los políticos y a los periodistas, no a la gente. Sí le preocupa el resultado de las elecciones, donde cree que su colectividad hará “un aporte decisivo y sustancial”.

Así lo dijo en una entrevista con Búsqueda en la que no estaba interesado en hablar de política. En estos días lo entusiasma más la presentación de su libro Memorias de una pasión, el 8 de octubre en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. Pero la política es otra pasión para el líder y referente colorado. “Siempre tuve mucha esperanza y creo que se está cumpliendo”, dijo sobre el crecimiento en las encuestas.

“Son situaciones incomparables. Acá hay un solo candidato a la presidencia y hay dos sublemas que le hacen bien al partido”, dijo Sanguinetti, convencido de que esta polarización motoriza más de lo que lesiona. “Yo creo que alinea y ordena. No hay que olvidar de dónde partimos, de una dispersión de ocho (pre)candidatos. Ahora hay dos espacios, muy heterogéneos ambos. Pero la interna no es el problema, lo que sí me preocupa es la elección nacional y me parece fundamental que no salga el plebiscito” de la seguridad social, señaló. Esto último, apuntó, no se puede descartar: “También se dijo en su momento que no se llegaba a las firmas”.

Consultado sobre si no habría que formalizar la Coalición Republicana como lema permanente, Sanguinetti, un hombre profundamente colorado pero a la vez padre de esta criatura, respondió: “Probablemente, sí”.

“Las familias ideológicas se configuran inevitablemente a través del sistema electoral, que no es neutral. Una doble vuelta obliga a esa configuración. Michel Debré (el constitucionalista francés que instaló el balotaje en 1958 en ese país), quien acuñó ese término, me deja vanidoso que me lo atribuyan a mí, decía que la segunda vuelta conduce a eso. En la primera se vota con el corazón y en la segunda con la cabeza; en la primera a la familia y en la segunda al pariente más cercano”, expresó.

Expresó que la experiencia actual, con una coalición de partidos en el gobierno, lo ha hecho sentir “muy cómodo”. “Los discursos que ha dicho el presidente (Luis Lacalle Pou) los podría haber hecho yo, Luis Batlle e incluso Pepe Batlle, como el que dio en Argentina (en abril, en la Fundación Libertad, ante su par argentino, Javier Milei)”, afirmó.

“Ha sido un gobierno que fue administrado por alguien que, podría haberse pensado incluso por la estructura de su familia, iba a manejarse por un cierto dogmatismo liberal, cuando acabó demostrándose lo contrario. Primero, porque no se trató de una persona dogmática. Segundo, porque la propia circunstancia histórica, una crisis sanitaria, lo puso delante del valor del Estado. Este Estado vacuna desde antes de nacer. En 1828, estaba Fructuoso Rivera en las Misiones, que iban a ser el precio de la independencia, y escribe una carta pidiendo ‘unos fusiles y unas vacunas contra las virgüelas para que los muchachos no se me contagien’ (risas). El Estado uruguayo siempre tuvo un elevado concepto de su presencia, lo que confluyó en un manejo serio, en lo financiero y lo económico. Fue un gobierno con fuertes programas sociales, que atendió y desarrolló los reclamos que le hicimos en los programas fundamentales del batllismo, como los CAIF (Centros de Atención a la Infancia y a la Familia)”.

Sanguinetti no descarta que el “aporte decisivo y sustancial” que aventura para el Partido Colorado en estas elecciones se derive en liderar la coalición en un balotaje. “Hace unos años los periodistas especulaban cómo iba a a ser la sobrevivencia del partido en el actual esquema electoral. Hoy discuten si se puede superar al Partido Nacional o no. Solo esto ya marca una diferencia cualitativa. Objetivamente, es muy difícil, pero no imposible”.