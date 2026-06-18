Senadores acordaron trabajar para que próximos cargos en la Suprema Corte y el TCA sean designados y no se cubran por antigüedad

En medio de un clima político tenso que ha dificultado la construcción de consensos en el Parlamento, el Senado logró dar un paso alentador al acordar dos semanas atrás la designación política del nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Álvaro França. En la última década prácticamente todos los ministros que integraron los dos principales tribunales de Justicia —la SCJ y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)— ingresaron por antigüedad ante la falta de acuerdo.

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La intención del sistema político es cambiar eso. El lunes, en una reunión entre senadores del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional, hubo consenso, aunque con matices, en continuar el camino iniciado con la designación de França y procurar alcanzar acuerdos políticos para nombrar a los ministros que ocuparán las próximas vacantes.

“Tuvimos un diálogo bastante auspicioso”, dijo el senador frenteamplista Eduardo Brenta a Búsqueda , quien junto con Daniel Caggiani son los legisladores oficialistas que buscan encaminar las conversaciones sobre los cargos con la oposición. Añadió que el avance logrado con la última designación allanó el camino para continuar el diálogo. “Es bueno dar la señal de que el Parlamento puede llegar a acuerdos”, valoró.

Tal como informó la diaria ayer miércoles 17, en la reunión del lunes participaron, además de los senadores oficialistas, el nacionalista Javier García y los colorados Tabaré Viera y Robert Silva por la oposición.

Consultado por Búsqueda , García dijo que hay “buen ánimo para conversar” y confirmó que buscarán acuerdos para designar a los próximos ministros de la Corte y el TCA.

Aunque hay otros cargos pendientes de acuerdo político —los organismos de contralor y, el más complejo, la Fiscalía de Corte—, en el diálogo el lunes hubo coincidencia en que todos implican diferentes procedimientos y que eso justifica un tratamiento distinto. Por ejemplo, el nombramiento de los ministros en la Corte y el TCA tiene plazo. Si a los 90 días de producida una vacante la Asamblea General no consigue reunir una mayoría especial de dos tercios de los votos para nombrar a alguien, ingresa de forma automática el ministro con más antigüedad de los tribunales de apelaciones. Actualmente, hay una vacante en el TCA que debería ser cubierta a más tardar en julio para que no opere el mecanismo subsidiario previsto en la Constitución.

Por eso, los senadores acordaron avanzar en “dos tiempos” en este nuevo ámbito de diálogo, explicaron Brenta y Caggiani. Por un lado, priorizar las designaciones para cubrir las vacantes de la Justicia a medida que se van generando. Por otro lado, a una “segunda velocidad”, intentar avanzar en los acuerdos pendientes para renovar la integración de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas (TCR), así como designar a un fiscal de Corte.

Lo segundo será más complicado. El oficialismo quiere negociar todos esos cargos en conjunto, pero en la oposición se rehúsan a incluir en la discusión a la Fiscalía de Corte. Blancos y colorados quieren que continúe Mónica Ferrero, quien hoy ocupa el cargo como subrogante. Desde 2021 el sistema político no ha logrado nombrar un fiscal de Corte.

Viera no cierra las puertas, pero dice que ve “muy difícil” llegar a un acuerdo para nombrar a un nuevo titular. Dice que para el Partido Colorado es “imprescindible” que se designen nuevos nombres en los organismos de contralor y no está dispuesto a avanzar en otras negociaciones sin incluir a la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.

El senador colorado reclama al gobierno que “cumpla con el compromiso que asumió” al iniciar la gestión, cuando se acordó que la oposición ocuparía cargos en entes públicos y organismos de contralor. En ese entonces en filas coloradas manejaron los nombres del contador Max Sapolinski para la Corte Electoral y del exdiputado Martín Melazzi para el TCR.

“Para el Partido Colorado es muy importante que se cumpla con lo que estaba acordado al inicio del período, que son los organismos de contralor. Ya tenemos nombres para ocupar esos cargos y queremos que se cumpla. Siempre estamos dispuestos a dialogar, pero toda negociación se basa en la confianza, y si no se cumplen los compromisos no podemos avanzar”, afirmó.

Para designar a los ministros de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas se requieren dos tercios de los votos de la Asamblea General. La última renovación de los organismos de contralor ocurrió en 2017 y, pese a que el actual gobierno manifestó que el tema sería una prioridad, hasta el momento no se concretó.

García, por su parte, dijo que en su partido también quieren avanzar en la renovación de los organismos de contralor, pero que no van a dialogar sobre la Fiscalía. “La Fiscalía no se toca”, reiteró. “Menos después de lo que pasó con las venias de los fiscales”, añadió, en referencia a que la semana pasada el oficialismo no votó la designación de fiscales resuelta por Ferrero porque pidió “más información”. La actitud de los senadores del Frente Amplio fue vista en la oposición como una persecución contra Ferrero, cuya actuación viene siendo cuestionada por el oficialismo.

El tema fue discutido ayer miércoles 17 en la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado, donde el Frente Amplio resolvió pedir información a la fiscal Ferrero sobre el criterio utilizado en la designación de los fiscales. “Este episodio ha sido extraño desde el primer momento, nunca no se votó a un fiscal que viene de un concurso de la Fiscalía”, recriminó el senador colorado Andrés Ojeda ayer en el Parlamento, en una rueda de prensa conjunta con Pedro Bordaberry.

Más allá de estos tiroteos y de la reticencia de blancos y colorados a acordar la designación de un nuevo titular de la Fiscalía —para lo cual el oficialismo necesita dos votos más en el Senado—, en la bancada frenteamplista no bajan los brazos. Creen que la instalación de una mesa de diálogo ya es un logro y que lo importante es mantenerla, aunque los avances sean lentos.

Renovación en los principales cargos de la Justicia

En el actual período de gobierno (2025-2030) se da una situación atípica: la integración de los dos máximos tribunales de Justicia, cada uno conformado por cinco ministros, se renueva por completo. La primera vacante se produjo en el TCA, en abril del año pasado, cuando cesó el ministro José Balcaldi. Ingresó en su lugar Alberto Reyes. También en 2025, en setiembre, se abrió una vacante en la Corte, con el cese de Elena Martínez, que fue reemplazada por Julio Posada. En marzo de este año cesó Tabaré Sosa, cargo para el cual se designó a França.

En abril dejó el TCA Selva Klett —cargo que aún está vacante— y en julio lo hará Ángel Cal. En 2027 habrá dos vacantes en la Corte: John Pérez Brignani y Bernadette Minvielle. En 2028 se irán William Corujo y Rosina Rossi del TCA. Finalmente, en 2029 deja la Corte Doris Morales.

La designación de França se concretó dos días antes de que se venza el plazo de 90 días que tenía la Asamblea General para elegir un reemplazo. Por antigüedad se integraría a la SCJ la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia María del Carmen Díaz, una magistrada que ha mantenido posiciones polémicas y cuyo perfil causó especial inquietud en miembros de la Suprema Corte y entre senadores del Frente Amplio, informó Búsqueda en marzo. Esta preocupación, compartida por la oposición, logró destrabar las negociaciones políticas. Por ser la más antigua, la ministra Díaz podría ingresar al TCA si vence el plazo para cubrir la actual vacante y no hay otro nombre designado. Por lo tanto, para evitar su ascenso, el Parlamento debería continuar designando a los ministros a medida que se generen las vacantes.