“Desatino” y “tacle al cuello”: Da Silva y Viera pidieron disculpas en el Senado

La Cámara de Senadores convocó a una sesión extraordinaria este martes 19 para dar un cierre a la interpelación del pasado miércoles 13, que terminó de forma abrupta en medio de un cruce entre el senador nacionalista Sebastián Da Silva y el frenteamplista Nicolás Viera .

En la madrugada del jueves 14, ya cerca del final de la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, el senador Viera acusó a Da Silva de haber recomendado a los uruguayos invertir en Conexión Ganadera, “la mayor estafa que ha dado este país”. Entonces el nacionalista respondió con insultos, y le gritó “puto de mierda”.

En la sesión de este martes, convocada a las 9.30 de la mañana, Viera tomó la palabra para referirse al “cruce político y personal” que mantuvo con Da Silva. “Esta vez tocamos fondo”, dijo, en referencia a los “improperios, insultos y hasta delitos de odio” pronunciados en la sesión.

“Quiero empezar por mí: reconozco que el tono de mis palabras y los términos usados no fueron los más adecuados ni los pertinentes para ayudar a mejorar el funcionamiento de esta casa”, dijo Viera. “No creo ni me consta que el senador pueda ser catalogado como estafador”, afirmó sobre Da Silva. Aunque, agregó, “la reacción que respondió a mi desatino lejos está de entenderse como equivalente”.

El senador frenteamplista describió el episodio y sus repercusiones como “angustiantes”. Contó que recibió insultos tras el hecho, pero también “mensajes de amor y empatía”. Aunque en declaraciones públicas de los últimos días había manejado la posibilidad de presentar una denuncia penal por un presunto delito de odio, dijo que había decidido no hacerlo. “No quiero someter a mi familia a un proceso eterno que los perjudique”, y “tampoco busco la victimización de nadie”, argumentó.

A continuación fue el turno de Da Silva de pedir disculpas. Primero pidió perdón al Senado por la “pérdida de tiempo” que provocó el episodio; en segundo lugar a “la gente”, que está “cansada” de ese tipo de espectáculos y, en tercer lugar, a Viera. “Los jugadores de rugby cuando estamos en la cancha golpeamos fuerte, pero hay cosas que no podemos hacer, como un tacle al cuello, porque eso lastima. Creo que lo que hice fue un tacle al cuello, que generó una lastimadura no querida. Y ante eso pido disculpas”.

Finalmente tomó la palabra el senador Pedro Bordaberry, que interpeló a Fratti junto a Da Silva. El colorado señaló que su bancada no participó en los incidentes y tampoco hizo referencias a temas “personales” de los senadores, “como sí hablaron de los nuestros”.

“La conducta de Viera y Da Silva nos afectó a todos nosotros", que "nos vimos privados de ejercer nuestro legítimo derecho al debate y al voto”, reprochó.

Caggiani: el Senado no puede comportarse como “la jaula de las locas”

La sesión finalizó con la aprobación de una moción firmada por los coordinadores de las tres bancadas en la que se rechaza “categóricamente cualquier comportamiento que pretenda menospreciar la calidad del diálogo y erosionar el respeto mutuo”.

La declaración reafirma “el valor insustituible del diálogo sereno, argumentado y respetuoso como base fundamental para la construcción democrática. (...) El disenso político es inherente a la democracia, pero debe expresarse dentro de los marcos de la convivencia, el decoro parlamentario y la consideración hacia los demás, sin lugar a expresiones que denigren, discriminen o generen un clima de confrontación estéril que aleje a la ciudadanía de sus instituciones”.

Este compromiso “exige un ambiente de trabajo institucional que privilegie el entendimiento sobre la confrontación (...), garantizando siempre la dignidad del debate y la fortaleza de nuestra democracia”, finaliza la declaración.

Al terminar la sesión, el coordinador de los senadores frenteamplistas, Daniel Caggiani, valoró que se hubiera reconocido el error y pedido disculpas, lo que ayudaba a “bajar la espuma”. En rueda de prensa, dijo que se “cruzaron límites” al proferir “insultos homófobos” y que el Senado no podía comportarse como si fuera “la jaula de las locas”.

El legislador dijo que la bancada evaluará si tomar más acciones parlamentarias, como la aplicación del artículo 115 de la Constitución, que establece que las Cámaras pueden “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas”.

NICOLÁS VIERA durante la sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante interpelación al Ministro de Ganadería

Diálogo entre Delgado y Pereira para “bajar la pelota al piso”

En la previa a la sesión extraordinaria, el tono del debate ya se había moderado e incluso había habido un intercambio público de disculpas.

“Te pido disculpas, nadie quiere complicarle la vida a nadie, ni joder a la familia de nadie”, le dijo el viernes 15, durante una entrevista en radio Universal, el senador Da Silva a Viera. “Te agradezco tu sinceridad. No hay ningún inconveniente en echar para atrás, en reconocer los errores y en aceptar las disculpas”, le respondió el frenteamplista.

Antes de esto, hubo una serie de llamados y conversaciones entre legisladores y autoridades del Partido Nacional y el Frente Amplio con el fin de “bajar la pelota al piso”, dijeron a Búsqueda fuentes políticas. Entre esos contactos hubo una conversación telefónica entre el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en la que ambos hablaron de la necesidad de calmar las aguas y que el enfrentamiento no siga escalando, según confirmaron las fuentes.

Delgado mantuvo también varias comunicaciones con Da Silva para “descomprimir la tensión” y bajarle intensidad a las repercusiones.

Ese viernes en la mañana Pereira había declarado en Arriba gente que hablaría “informalmente” con Delgado sobre el tema, y que entendía que el Directorio del Partido Nacional debía poner “límites” a un legislador que en un “ataque de ira violentó derechos fundamentales”.

La primera interpelación a un ministro del gobierno de Yamandú Orsi terminó siendo suspendida por "desorden" y se caracterizó por un tono crispado. La bancada del Frente Amplio respaldó al ministro interpelado, mientras la oposición se declaró insatisfecha por las respuestas recibidas y definió instalar una Comisión Preinvestigadora.

Fratti fue convocado al Senado el miércoles 13 para dar explicaciones sobre la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) de la estancia María Dolores, de 4.400 hectáreas en Florida, por US$ 32,5 millones.