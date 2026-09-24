Sin cambios para no arriesgar el apoyo de Cabildo, el oficialismo dio sanción definitiva a la Rendición

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas comenzó cuesta arriba su discusión parlamentaria. Ni bien ingresó al Parlamento los partidos de la coalición republicana anunciaron en conferencia de prensa que no lo votarían. Sin mayoría en Diputados, el oficialismo se vio obligado a conseguir los votos de los dos diputados de Cabildo Abierto para aprobar el texto. El presidente Yamandú Orsi intervino y selló un acuerdo con el líder del partido Guido Manini Ríos que involucró cambios en la modalidad de pago de las transferencias y el compromiso de trabajar en un proyecto sobre endeudamiento e incrementar el año próximo el salario del personal militar subalterno.

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Con una mayoría frágil, el Frente Amplio prefirió no correr riesgos. En la Cámara de Senadores, donde sí tiene mayoría, resolvió no hacerle ningún cambio para evitar que la norma tenga que volver a ser refrendada en Diputados. Los senadores blancos y colorados protestaron: el oficialismo les quitó la posibilidad de hacer modificaciones a los más de 300 artículos que componen la norma. La bancada del Frente Amplio replicó que fueron ellos los que cerraron la puerta a la discusión cuando desde el arranque negaron el voto.

Pese al tono de crispación que marcó el debate y a que la coalición no votó el texto en general, ambos partidos respaldaron este martes 22 cerca del 70% de los artículos, tal como ya habían hecho en la comisión que trató el proyecto. Frenteamplistas, blancos y colorados votaron de manera afirmativa 216 de los 312 artículos finales.

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“Uruguay estuvo al borde de no tener Rendición de Cuentas”, remarcó el coordinador de la bancada de senadores oficialista, Óscar Andrade, en conferencia de prensa el lunes 21, luego de votar el proyecto en general solo con los votos del Frente Amplio. Y ante las preguntas de los periodistas sobre la ausencia de cambios en la Cámara Alta, planteó: “¿Quién se hace responsable si después por H, B o Z no se encuentran los votos en Diputados para los cambios que se hacen en el Senado?”. Agregó que el proyecto estuvo en la “cornisa” y que por eso no había “espacio político para poner en riesgo la Rendición”.

Por su parte, el senador Sebastián Sabini, que presidió la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que trató el proyecto, destacó el incremento de recursos para seguridad, infancia, educación y para las personas en situación de calle.

Senadores Sebastián Sabini y Pedro Bordaberry durante la votación de la Rendición de Cuentas

Al día siguiente, en declaraciones a Telemundo, Andrade sostuvo que el trámite parlamentario dejó un “retrogusto amargo” en el Frente. Aunque también subrayó que, pese a que había planteado que era “imposible acordar”, la oposición terminó votando la mayor parte del articulado.

Algunas de las propuestas que presentó la oposición para incorporar a la Rendición —como artículos vinculados a políticas para la discapacidad— serán tratadas en proyectos aparte, definió la bancada junto con el Poder Ejecutivo.

El proyecto “invotable” de un gobierno “rendido”

El lunes, tras la votación general del proyecto, la coalición también realizó una conferencia de prensa. Allí, el senador nacionalista Rodrigo Blás calificó el proyecto de “invotable”. Su tratamiento parlamentario “ratificó” que fue “una decisión correcta” la que se tomó “ni bien ingresó la Rendición de Cuentas al Parlamento”, dijo.

Luego explicó que comparten "los objetivos, pero no las formas”. La coalición está de acuerdo en combatir la pobreza infantil, aunque “no con hacerlo sin control del dinero” que reciben las familias. También comparte priorizar la seguridad, aunque la Fiscalía y el Poder Judicial deberían ser una parte “fundamental de la guerra contra la inseguridad” y, no obstante, “fueron olvidados” en la Rendición.

Senador Rodrigo Blás, durante la discusión de la Rendición de Cuentas Martín Monteverde/Departamento de Fotografía del Palacio Legislativo

Blás también cuestionó la decisión oficialista de no habilitar modificaciones al texto en la Cámara Alta: “Pasamos veintipico de días acá y no sabemos para qué. Es realmente inexplicable y no tiene antecedentes”.

El colorado Pedro Bordaberry reprochó que el gobierno está “rendido ante la inseguridad y ante la situación económica”, cuando todavía “faltan tres años” de gestión.

Seguridad y políticas sociales en debate

Durante la discusión parlamentaria, la proyección de crecimiento económico, la seguridad y las políticas sociales estuvieron en el centro del debate.

El oficialismo reivindicó las “prioridades políticas” de la Rendición: la unificación y el incremento de las transferencias para la infancia y la adolescencia, la incorporación de más policías para patrullaje, el refuerzo a las políticas para las personas en situación de calle y el incremento de becas en la educación.

El senador Daniel Caggiani describió la creación de la asignación única para la infancia y adolescencia como “el cambio más significativo en el sistema de transferencias de las últimas dos décadas”.

En tanto, la oposición criticó las proyecciones de crecimiento económico, la falta de fondos para la Fiscalía y los cambios en las condicionalidades para que la infancia más pobre reciba transferencias económicas del Estado.

“Para perjudicar a la fiscal Mónica Ferrero, no se le dan fondos a la Fiscalía”, afirmó Blás. “Es la única mujer que recibe ataques políticos y el Frente Amplio no sale a defenderla”, agregó el senador blanco Javier García, quién acusó al oficialismo de buscar “estrangular” a la Fiscalía. El Frente Amplio quiere designar a un nuevo fiscal de Corte que sustituya a Ferrero, que ocupa el cargo de forma subrogante, pero no ha logrado conseguir los votos de la oposición para alcanzar las mayorías necesarias.

Senadora Blanca Rodríguez Martín Monteverde/Departamento de Fotografía del Palacio Legislativo

También hubo expresiones de frustración con la Rendición desde el oficialismo. La legisladora Constanza Moreira, por ejemplo, dijo que le hubiera gustado que se pudiera modificar el texto en el Senado para dar más recursos a los juzgados que tratan violencia de género. De todos modos, celebró que el texto pone a “las mujeres y los niños primero”.

El blanco Da Silva acusó al oficialismo de tenerle “pánico” al diputado cabildante Álvaro Perrone y a Manini Ríos. “¡No pueden abrir la Rendición porque les tienen miedo!”, dijo, en referencia al riesgo de que no fuera ratificada en Diputados si sufría cambios.

El colorado Andrés Ojeda también reprochó que el Senado no haya podido hacerle modificaciones al proyecto de ley por el “miedo” del oficialismo a no conseguir mayoría en la tercera cámara. Además, criticó la falta de presupuesto para la Fiscalía y el Poder Judicial y aseguró que la Rendición “no priorizó la seguridad pública”.