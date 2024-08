Valeria Ripoll, el mano a mano con comerciantes del Centro y las quejas por la inseguridad

La alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, que acompaña a Ripoll en su recorrida, mete un chiste: “Es que algo verde tenían que dejar, en breve vienen y te pintan la fachada”. Y dice que cuando ella sea intendenta, las cosas van a cambiar. El comerciante sigue obsesionado con la bicisenda: “Pero mirá que no estamos en Holanda. Yo a veces me siento a mirar y pasan tres bicicletas en una hora”. Ripoll agradece la conversación. El propietario de la zapatería advierte mientras se despide: “Reconozco que soy de los blancos que te resistió, me tenés que terminar de convencer”. Y Antía intercede otra vez: “A mí me llevó 24 horas, se puede”.