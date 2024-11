Yamandú Orsi dijo que “no imagina” integrar a la coalición a su gabinete y cuestionó “contradicciones” de Álvaro Delgado

“El mismo día, el mismo candidato dijo que yo voy a ser el Alberto Fernández porque no voy a mandar. Yo jamás diría una cosa así. No podemos perder la línea. (…) No puede ser que el mismo día diga dos cosas tan contradictorias. Yo pretendo ser presidente de la República, entonces tengo que dar mensajes con una coherencia que incluso a veces te puede costar algún voto. Yo no voy a decir lo que quieren que diga solo por qué me traiga tres votos. Hay que ser cuidadoso”, explicó Orsi.

“Cuando uno le da demasiada bolilla a los asesores de marketing, podés caer en ese tipo de patinadas que no le hace bien a la generación de certidumbre o a la construcción de clima”, agregó.

Orsi se mostró abierto a la posibilidad de integrar a miembros de la coalición republicana en su gobierno, pero a niveles intermedios de la administración, no a nivel ministerial. “A nivel ministerial, no me lo imagino. Pero a nivel de responsabilidades intermedias, yo he visto gente que está trabajando muy bien. Me encanta cómo sigue el Plan Ceibal; ahí hay algo que funciona bien y tal vez no haya que modificarlo demasiado. Lo menciono como ejemplo”, afirmó.

Durante la entrevista con Búsqueda, Orsi, abordó el tema de los impuestos con cautela, asegurando que la mejor manera de aumentar la recaudación es impulsando el crecimiento económico.

Durante el debate presidencial del pasado domingo, Orsi fue tajante al afirmar que no subiría los impuestos. Consultado por Búsqueda, explicó que la carga tributaria en Uruguay se ha mantenido relativamente estable en los últimos años y que no es necesario realizar modificaciones drásticas. Sin embargo, admitió que esta postura no es inamovible y que, “en caso de una catástrofe o una crisis económica grave”, se podrían considerar otras opciones.

También reconoció que el FA tiene como principio la búsqueda de un sistema tributario justo, donde “el que tiene más, pague más, y el que tiene menos, pague menos”, y dijo que desde el punto de vista técnico, la posibilidad de aumentar los impuestos no se puede descartar por completo. De todo modos, afirmó que, en el contexto político actual, “no es una prioridad”.

“En las circunstancias actuales, no es prioritario aumentar impuestos. La mejor forma de recaudar más es haciendo crecer la economía; y no debemos aflojar en nada: producción, infraestructura, logística, agro, todo. Esa es la mejor forma. Pongámonos como meta eso. Hoy, dada las condiciones en la que estamos, no es necesario”.

Al ser consultado sobre las propuestas del programa del FA, que incluyen “reducir impuestos al consumo, fortalecer la imposición a la renta y el gran capital y el patrimonio con un criterio de progresividad”, Orsi explicó que se trata de objetivos a largo plazo que requieren un análisis exhaustivo antes de su implementación. Enfatizó que, en las circunstancias actuales, es fundamental atraer inversiones y generar un clima de confianza para el crecimiento económico.

Orsi se mostró a favor de explorar alternativas innovadoras para mejorar la equidad del sistema tributario, como la utilización de la tecnología para personalizar el IVA. Esta propuesta permitiría a las personas de menores ingresos pagar menos impuestos por productos básicos.