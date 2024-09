“Yo no debato con Ojeda, debato con el Frente Amplio”, dijo Álvaro Delgado sobre el candidato colorado

“Yo no debato con Ojeda, debato con el Frente Amplio”, respondió el candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado cuando fue consultado sobre las “chicanas” lanzadas por el candidato colorado Andrés Ojeda .

En la última edición de Desayunos Candidatos de Búsqueda , Ojeda dijo que si Delgado es la renovación, él es la Madre Teresa de Calcuta. Y por estos días ha cuestionado la idea de reelección que pretende instalar como lema de campaña el candidato blanco. “No sabía que Andrés era devoto, yo en temas religiosos no me voy a meter”, ironizó Delgado.

“Mi adversario no es Ojeda, su partido es parte del gobierno, o sea, yo no debato con mis socios, debato con la oposición”, explicó Delgado, dejando en claro que no ve a Ojeda como un rival en la carrera presidencial.