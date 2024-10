Encuestadores anticipan balotaje, mientras la mayoría parlamentaria sigue en duda

Los encuestadores están anticipando que el próximo domingo 27 no habrá un presidente electo y que el frenteamplista Yamandú Orsi y el nacionalista Álvaro Delgado pasarán al balotaje de noviembre , en tanto se mantiene en duda si alguno de los dos bloques lograría mayoría en las cámaras, lo cual dependerá también de la votación que obtengan partidos minoritarios como el Independiente o Identidad Soberana.

El martes 22, Orsi y Delgado hicieron sus actos finales: el candidato opositor lo hizo en el parque Batlle de Montevideo prometiendo un gobierno honesto y que dé respuestas a los sectores sociales más desfavorecidos, y el postulante blanco en Las Piedras, reivindicando los logros del oficialismo e instando a no “retroceder” a lo vivido en los gobiernos del Frente Amplio.

Al disertar el miércoles 23 en el ciclo Desayunos Electorales de Búsqueda, Mariana Pomiés, directora de Cifra, y su par de Factum, Eduardo Bottinelli, coincidieron en que no está claro si el Frente Amplio o la coalición republicana lograrán mayoría en Diputados o en el Senado.

La socióloga opinó que tener los votos para esa mayoría brindaría a cualquiera de los bloques “un piso para la campaña de noviembre que les daría tranquilidad”.

Pomiés evaluó que Delgado se debilitó como candidato y que para sus chances en una segunda vuelta es importante que el próximo domingo 27 pueda decir que ganó “bien” el segundo lugar.

Por otro lado, ambos sociólogos coincidieron en que los plebiscitos que se someterán a consideración de la ciudadanía el próximo domingo parecen encaminarse al fracaso. La última encuesta de Cifra divulgada esta semana recogió un nuevo descenso del apoyo a la papeleta blanca sobre la seguridad social impulsada por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales y políticas a 41% (con 42% de rechazo y un 17% que no opinó). A su vez, el Sí por habilitar los allanamientos nocturnos de los hogares —la papeleta amarilla— recogió un respaldo del 50%, lo mismo que en setiembre (con 40% que no acompaña y 10% que no opina).

En este momento “el plebiscito sobre la seguridad social no tiene respaldo suficiente” y el de allanamientos nocturnos está justo “en el borde”, señaló la consultora. “Pero para que alcance el 50% más uno de los votos válidos tendría que lograr que todos los favorables efectivamente pongan la papeleta, y eso parece muy difícil”, agregó.