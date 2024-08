Los fabricantes de alimentos objetan rotulado “saludable” y denuncian falta de controles

“Una cosa es informar y presentar los datos (de cantidad de sodio, azúcar y demás) en función de una dieta. Pero con estos porcentajes propuestos hay alimentos que no pueden ser reformulados”, señaló el representante empresarial.

Informó que la Ciali propuso que en lugar de los octógonos negros se opte por imágenes de “pilas policromáticas”, para indicar con los colores verde, amarillo y rojo el mayor o menor riesgo para la salud. Además, pidió modificar los límites contenidos en el proyecto de decreto por una “tabla nutricional” basada en una dieta y no en unidades del producto de que se trate.

Para Pache, los rótulos negros son “como carteles de Pare” que “estigmatizan” los alimentos y que pueden generar una caída “importante” en las ventas afectando principalmente a las industrias chicas, que “no tienen una marca instaurada”. La cámara estima que, con la norma propuesta, el 99% de los alimentos deberían llevar rótulos; quedaría por fuera el agua mineral.

Chicharrones.

Por otro lado, el titular de la Ciali consideró que la política del etiquetado saludable debería acompañarse con educación y publicidad para surtir efecto en la población.

Evaluó que la exigencia del rotulado de azúcares, sales y grasas en exceso es una “gran injusticia” con relación a los alimentos elaborados que se expenden al público sin envase. “Si va a la panadería del barrio y se come dos tortas de chicharrones no pasa nada y no tienen que cumplir con el decreto. Pero si va a comprar una granola, tiene 14 stickers… Todo lo que tenemos que industrializar y poner en una góndola lleva estigma”, se quejó.

A su vez, Pache aseguró que falta control por parte de las intendencias y el Ministerio de Salud Pública de las diversas normas vigentes, en especial de los alimentos importados.

“Hoy hay decenas de productos comercializándose fuera de control”, dijo, y agregó que mientras eso sucede “se va a agregar un costo más a la industria (con el etiquetado) que una gran parte de los importadores no va a cumplir. (...) Porque eso pasa hoy: tenemos un bibliorato de pruebas, con datos, tickets­­, empaques de budines turcos, pan dulce brasilero, que no vienen con la harina enriquecida, ni con la letra del tamaño que tiene que venir y en algunos casos tienen un número bromatológico que no se condice con el artículo que está registrado”, denunció. Y disparó: “El castigo al final será para la industria nacional y el descontrol seguirá siempre para los importadores”.

Economía

2017-08-03T00:00:00

2017-08-03T00:00:00