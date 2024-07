Roger y yo

Por ejemplo, la salida de Syd Barrett de la agrupación. Las drogas y la esquizofrenia habían destruido al líder del grupo al punto de que una noche de febrero de 1968, de camino a buscarlo para un show que debían dar, alguien preguntó: “¿Levantamos a Syd?”, y la respuesta fue: “No, no vale la pena”. Mason reconoce que “retratarlo de una manera tan directa suena como si no tuviéramos corazón y fuéramos realmente crueles: es cierto. La decisión fue completamente cruel, igual que nosotros”. El karma quiso que el reemplazante y amigo de Barrett, David Gilmour, se quedara con el liderazgo del grupo años más tarde. “Después de The Dark Side of the Moon (1973) hubo una acusada tendencia a criticar mucho (y a encajar muy mal esas críticas). Roger, a veces, ha tenido fama de disfrutar con los enfrentamientos, pero no creo que ese sea el caso. Creo que, a menudo, no es consciente de lo amenazador que puede llegar a ser cuando considera que es necesario un enfrentamiento”, rememora Mason en referencia al comienzo de la etapa más triunfal y destructiva del grupo, cuando pasaron de las armonías progresivas a los éxitos de estadios.