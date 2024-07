Vázquez quiere evitar un desenlace “muy lamentable” en Venezuela

No apoyar.

Uruguay votó a favor de citar a la convocatoria pese a que su posición es que no se debe aplicar la “cláusula democrática” a Venezuela, lo que puede llevar a su suspensión del bloque. “Uruguay va a mantener su posición de no apoyar la aplicación de la carta democrática a Venezuela porque no hay que aislarla, hay que tender una mano de apoyo para que no desemboque en una muy lamentable situación que después nos podamos arrepentir”, dijo Tabaré Vázquez ayer en conferencia de prensa, horas antes del anuncio venezolano.