SpaceX sale a la bolsa con una valoración récord, impulsada por las promesas de la IA

Es la salida a bolsa de todos los superlativos: SpaceX debuta en bolsa este viernes 12 de junio en Wall Street. El grupo de Elon Musk, que agrupa las actividades aeroespaciales de Internet por satélite (Starlink) y el negocio de la inteligencia artificial, debería recaudar sin problemas 75.000 millones de dólares, con una valoración prevista de 1,765 billones de dólares. Esto la convertirá, con diferencia, en la mayor salida a bolsa de la historia

Captura de video tomada de una publicación en la cuenta oficial en X @Nasdaq que muestra al magnate Elon Musk hablando durante la salida a la bolsa de su compañía SpaceX.

La salida a bolsa tendrá lugar poco después de la apertura de Wall Street este viernes. Habrá que esperar al inicio de la cotización, entre las 14:30 y las 17:30 (GMT) y el precio de la acción ya se conoce: 135 dólares. Según documentos publicados por la autoridad bursátil estadounidense, SpaceX pondrá a la venta más de 555 millones de acciones. Lo que debería permitir recaudar 75.000 millones de dólares.

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Esta salida a bolsa bate récords, ya que SpaceX aspira a una valoración bursátil de 1,765 billones de dólares. Se trata de una cifra históricamente elevada si se compara con la facturación de SpaceX, según explica Mateis Mouflet, analista de mercado de la plataforma de inversión XTB France: “Es bastante raro que una empresa cotice en bolsa con una valoración que duplique su facturación. Casi nunca ocurre, porque todo el mundo considera que está completamente sobrevalorada cuando sucede”.

SpaceX es la empresa que hace fortuna perdiendo miles de millones, ya que en 2025 registró unas pérdidas netas de 4.900 millones de dólares. Porque SpaceX no es solo cohetes y naves espaciales, sino que también cuenta con el proveedor de acceso a Internet por satélite Starlink y la actividad de inteligencia artificial (IA), que fue absorbida por SpaceX a principios de año. La única de estas tres actividades que es rentable es Starlink, con un crecimiento anual de entre el 50% y el 100%. Por su parte, xAI, la empresa de inteligencia artificial que también es propietaria de la red social X, requiere inversiones colosales.

Según Bloomberg News, el laboratorio de IA de SpaceX gastó alrededor de 8.000 millones de dólares en efectivo durante los primeros nueve meses de 2025. Esto explica algunas de las dudas expresadas por los analistas ante esta salida a bolsa.

Embed - SpaceX desafía la historia bursátil con una salida a bolsa récord de USD 75.000 millones Un ecosistema de IA en fuerte crecimiento Los inversores apuestan, por tanto, por el genio. Compran futuro. Porque SpaceX invierte masivamente en sus satélites, sus infraestructuras y, sobre todo, en su actividad de inteligencia artificial. Wall Street no solo mira las cuentas del grupo, sino que compra una trayectoria vendida por Elon Musk en un ecosistema de IA muy dinámico y en fuerte crecimiento.