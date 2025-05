Taylor Swift recupera el control total de su catálogo musical tras seis años de lucha

Embed - Taylor Swift - You Belong With Me

“He estado rompiendo a llorar de alegría desde que descubrí que esto realmente está sucediendo”, dijo en un comunicado en su sitio web. “Realmente puedo decir esto: Toda la música que he creado... ahora me pertenece...”.

La cantante de Fortnight también comentó que había regrabado su álbum debut homónimo de 2006 y partes de Reputation, su lanzamiento de 2017. Aseguró que los lanzará ”cuando llegue el momento“.

Swift ha ganado 14 premios Grammy, incluidos cuatro trofeos por álbum del año, una cifra sin precedentes, y recientemente completó la gira de conciertos más taquillera de todos los tiempos, llamada Eras Tour.

La cantante de 35 años grabó sus primeros seis álbumes, que incluyeron éxitos como Shake It Off y You Belong With Me, con Big Machine Label Group (BMG) antes de partir en 2018 hacia Universal Music Group.

El ejecutivo musical Scooter Braun compró Big Machine en 2019 y Swift lo acusó públicamente de intimidarla y de negarle la oportunidad de comprar sus grabaciones originales. Swift declaró en 2020 que BMG había vendido su música a Shamrock. Los medios de comunicación de la época afirmaron que el acuerdo superaba los 300 millones de dólares.

Los representantes de Braun no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Swift elogió a los ejecutivos de Shamrock, fundada por el sobrino de Walt Disney, Roy E. Disney, por ser “honestos, justos y respetuosos”.

“Mi primer tatuaje podría ser un enorme trébol en el medio de mi frente”, bromeó.

