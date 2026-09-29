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    Anthropic advierte de que la IA conlleva “riesgos existenciales para la humanidad” en un documento de salida a bolsa

    La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic, creadora del modelo Claude, advirtió a los inversores antes de su salida a bolsa que esta tecnología podría presentar “riesgos existenciales para la humanidad”, informa el Financial Times

    Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic.

    Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Recientemente ha resurgido el debate sobre los posibles riesgos vinculados a la IA y el comportamiento a veces impredecible de estos modelos.

    La semana pasada, varios líderes de grandes empresas de inteligencia artificial (IA) pidieron ante la ONU extremar la vigilancia. El cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, incluso se comprometió a ralentizar de forma unilateral su desarrollo.

    Según el folleto informativo de Anthropic para su salida a bolsa, la IA avanzada podría plantear “riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad”. La empresa registró el año pasado una pérdida operativa de más de 8.000 millones de dólares, debido al fuerte aumento de sus gastos en capacidad de cálculo.

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    El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre inteligencia artificial en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de setiembre de 2026.
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    El documento informativo advierte que los modelos de IA podrían desarrollar “comportamientos de autopreservación”, como “resistirse al cierre, ocultar o manipular información e incluso recurrir a conductas similares al chantaje”.

    Anthropic facturó alrededor de 4.600 millones de dólares y prevé gastar 518.000 millones en los próximos años para sostener su crecimiento.

    La agencia de noticias AFP contactó a Anthropic, pero la empresa no quiso comentar la información publicada por el Financial Times.

    Valorada en 965.000 millones de dólares en mayo, la empresa con sede en San Francisco prepara una salida a bolsa que se prevé récord.

    FUENTE:RFI

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