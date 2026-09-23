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    Los líderes de la IA advierten a la ONU que la tecnología podría convertirse en un riesgo para la humanidad

    Directivos de empresas de inteligencia artificial subrayaron en la ONU la mayor vigilancia que exige esta tecnología, y el director ejecutivo de Anthropic asumió el compromiso unilateral de desacelerar su desarrollo

    El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre inteligencia artificial en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de setiembre de 2026.

    El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre inteligencia artificial en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de setiembre de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/SARAH YENESEL
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los líderes del sector informaron al Consejo de Seguridad de la ONU después de semanas de titulares en todo el mundo sobre los riesgos de una inteligencia artificial (IA) incontrolable y los llamamientos a frenar su evolución. “Este momento requiere un extremo cuidado”, declaró Sam Altman, de OpenAI, durante una reunión de emergencia del Consejo de 15 miembros.

    Advirtió que a medida que los sistemas de IA se vuelvan más capaces y autónomos, podrían ir más rápido que las instituciones o concentrar demasiado poder en pocas manos. “La industria no debe aceptar demasiados riesgos tecnológicos simplemente porque los beneficios sean demasiado grandes e importantes como para frenar su avance”, dijo Altman.

    Normas de seguridad

    Por su parte, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que a medida que los modelos de IA se vuelvan más potentes “se requerirán normas de seguridad aún más estrictas”.

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    “Si se gestiona mal, creo que la IA podría incluso suponer un riesgo para la humanidad en su conjunto”, agregó. Anthropic aspira a mejorar su capacidad para evitar el uso indebido de la tecnología, señaló durante una videollamada. “Reduciremos el ritmo de desarrollo tanto como sea necesario para garantizar que cada nuevo modelo de IA que lancemos sea realmente seguro”, declaró Amodei, días después de haber pedido una desaceleración coordinada entre los grandes actores de la IA, que por el momento no se ha concretado.

    El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, interviene virtualmente durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre inteligencia artificial en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de setiembre de 2026.

    El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, interviene virtualmente durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre inteligencia artificial en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de setiembre de 2026.

    Otro de los oradores fue Clément Delangue, de Hugging Face, blanco de un reciente ciberataque perpetrado por un software autónomo de OpenAI, el primero de una serie de incidentes que hicieron saltar las alarmas sobre la rápida evolución de la IA.

    A principios de setiembre, Jacob Coxon, quien trabajó tanto en OpenAI como en Anthropic, decidió abandonar el sector y acusó a ambas empresas de “jugar con nuestras vidas” en la carrera por desarrollar modelos de IA capaces de automejorarse.

    “No queremos caer en la trampa del optimismo ciego”, señaló Altman el miércoles, “pero tampoco podemos sucumbir al catastrofismo. (...) Así que vamos a hacer todo lo posible por encontrar un término medio”.

    Delangue, de Hugging Face, destacó que, si bien su empresa fue objetivo de la IA, también utilizó esta tecnología para repeler los ataques. “El mundo necesita la IA de código abierto más que nunca para defenderse”, dijo.

    Como ya hizo en numerosas ocasiones, el CEO de OpenAI pidió cooperación internacional en materia de IA.

    “En la historia”, recordó Altman, "ha habido momentos en los que países que competían entre sí y no se apreciaban necesariamente (...) aun así consiguieron ponerse de acuerdo por el bien común ante una nueva tecnología. Eso tiene que volver a ocurrir".

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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