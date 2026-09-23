Los líderes de la IA advierten a la ONU que la tecnología podría convertirse en un riesgo para la humanidad

Directivos de empresas de inteligencia artificial subrayaron en la ONU la mayor vigilancia que exige esta tecnología, y el director ejecutivo de Anthropic asumió el compromiso unilateral de desacelerar su desarrollo

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre inteligencia artificial en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de setiembre de 2026.

Los líderes del sector informaron al Consejo de Seguridad de la ONU después de semanas de titulares en todo el mundo sobre los riesgos de una inteligencia artificial (IA) incontrolable y los llamamientos a frenar su evolución. “Este momento requiere un extremo cuidado”, declaró Sam Altman, de OpenAI, durante una reunión de emergencia del Consejo de 15 miembros.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Advirtió que a medida que los sistemas de IA se vuelvan más capaces y autónomos, podrían ir más rápido que las instituciones o concentrar demasiado poder en pocas manos. “La industria no debe aceptar demasiados riesgos tecnológicos simplemente porque los beneficios sean demasiado grandes e importantes como para frenar su avance”, dijo Altman.

Normas de seguridad Por su parte, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que a medida que los modelos de IA se vuelvan más potentes “se requerirán normas de seguridad aún más estrictas”.

“Si se gestiona mal, creo que la IA podría incluso suponer un riesgo para la humanidad en su conjunto”, agregó. Anthropic aspira a mejorar su capacidad para evitar el uso indebido de la tecnología, señaló durante una videollamada. “Reduciremos el ritmo de desarrollo tanto como sea necesario para garantizar que cada nuevo modelo de IA que lancemos sea realmente seguro”, declaró Amodei, días después de haber pedido una desaceleración coordinada entre los grandes actores de la IA, que por el momento no se ha concretado.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, interviene virtualmente durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre inteligencia artificial en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de setiembre de 2026. EFE/EPA/SARAH YENESEL Otro de los oradores fue Clément Delangue, de Hugging Face, blanco de un reciente ciberataque perpetrado por un software autónomo de OpenAI, el primero de una serie de incidentes que hicieron saltar las alarmas sobre la rápida evolución de la IA.