El gobierno impulsa un “Estado sinérgico”, con servicios tecnológicos unificados y mayor intercambio de datos

La hoja de ruta para este objetivo se detalló en la Rendición de Cuentas presentada por Presidencia, donde se establece que para fines de 2025 “se pretende” que las dependencias del Estado “puedan contar con servicios y soluciones tecnológicas estandarizadas”, más económicas y con capacidad de interoperar entre sí, “de forma que no se le solicite a la ciudadanía datos que el Estado ya posee”, señala uno de los anexos del documento, incluido en el Programa Presupuestal sobre Política de Gobierno Electrónico.

Como ejemplo para ilustrar esto señaló que la Constitución no le encomienda al Ministerio de Industria que ayude a la Agesic con los trámites digitales, sino que le mandata fomentar la industria, la energía, la minería, y hacerlo con políticas que mejoren la calidad de vida; “ese es su rol, y está bien que así sea”, afirmó. Pero, añadió, “si lográramos que a todos los ministerios les fuera bien, estaríamos frente a un verdadero equipo de las estrellas. Porque, una vez que digitalizaste todo, podés pensar en algo más, podés producir más, brindar mejores servicios, generar más cooperación entre organismos”, explicó.

Según Mordecki, la Agesic, organismo que lidera la estrategia de gobierno digital y su implementación en el país, ya no está solo en la etapa de digitalización: “Ese ciclo ya maduró. Ahora se trata de dar un paso más: pensar en procesos que no solo estén digitalizados, sino que estén concebidos desde el origen para interactuar entre sí. No se trata de forzar la colaboración entre organismos, sino de diseñar un ecosistema donde esa colaboración sea natural”.