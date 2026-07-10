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    La UE le dice a Meta que Facebook e Instagram deben dejar de usar funciones “adictivas” como el desplazamiento infinito

    Meta, la empresa matriz de las populares redes sociales Facebook e Instagram, debe modificar las características de diseño que las hacen adictivas para los usuarios, según declaró la Unión Europea el viernes. Asimismo, amenazó con imponer fuertes multas al gigante tecnológico estadounidense si no acata la nueva directiva

    Redes-sociales-Facebook
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La Unión Europea (UE) advirtió el viernes que Meta debe cambiar el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram o se enfrentará a una fuerte multa.

    Bruselas acusó al gigante tecnológico estadounidense de no limitar los riesgos que las plataformas suponían para los usuarios, especialmente para los niños y los adultos vulnerables , debido a las funciones diseñadas para mantenerlos en Facebook e Instagram.

    Resultan especialmente preocupantes aquellas funciones como el desplazamiento infinito, los feeds altamente personalizados y la reproducción automática de vídeos.

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    “Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales”, declaró la comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen, en un comunicado.

    En los últimos meses, la UE ha intensificado sus esfuerzos para obligar a las grandes empresas tecnológicas a proteger mejor a los usuarios en línea, especialmente a los niños.

    En una opinión preliminar emitida el viernes, la Comisión Europea afirmó que “considera que Meta necesita implementar cambios de diseño tanto en Instagram como en Facebook” tras concluir que las plataformas infringieron las normas de contenido de la UE.

    Los cambios podrían incluir “desactivar por defecto funciones clave que generan adicción, como la 'reproducción automática' y el 'desplazamiento infinito', implementar 'pausas para reducir el tiempo de pantalla' efectivas y adaptar su sistema de recomendaciones para que esté menos orientado a la interacción”, añadió.

    Meta afirmó que no estaba de acuerdo con las conclusiones, pero que continuaría “colaborando de forma constructiva” con la UE.

    Si se confirman las opiniones del regulador sobre Meta, la UE puede imponer una multa de hasta el seis por ciento de la facturación anual total de la empresa a nivel mundial.

    Un alto funcionario de la UE insistió en que Bruselas no quería castigar a las empresas.

    “Queremos impulsar el cambio, y si podemos lograrlo mediante compromisos, estaremos encantados”, declaró un alto funcionario de la UE.

    Herramientas inadecuadas

    Estas conclusiones se dan a conocer antes de que un panel de expertos, designado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presente el lunes sus recomendaciones sobre cómo la UE puede proteger mejor a los niños en línea del contenido inapropiado.

    Von der Leyen se enfrenta a presiones para actuar, ya que algunos estados de la UE, incluida Francia, impulsan prohibiciones en todo el bloque sobre el uso de las redes sociales por parte de menores, tras la innovadora prohibición australiana para menores de 16 años.

    La UE lanzó una advertencia similar a TikTok en febrero de este año, instándola a cambiar su diseño o arriesgándose a multas cuantiosas.

    Pero el funcionario dijo que había una “ligera diferencia” con TikTok ya que “Meta siempre ha tratado de abordar la protección de los menores en línea”.

    La UE inició su investigación sobre Meta en 2024 en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA).

    La ley de contenidos es una de las principales armas del arsenal reforzado que la UE ha adoptado en los últimos años para frenar lo que Bruselas describe como los excesos de las grandes empresas tecnológicas.

    En las conclusiones publicadas el viernes, Bruselas afirmó que las herramientas de gestión del tiempo de Facebook e Instagram se pueden ignorar fácilmente, mientras que los controles parentales solo son efectivos si los padres tienen ciertos conocimientos técnicos, según indicó la comisión.

    Meta también ignoró la información sobre el tiempo que los niños pasan en las aplicaciones por la noche “y cómo la optimización de sus diferentes formatos, como reels e historias, podría conducir a un uso excesivo o compulsivo de los servicios”.

    Pero Meta afirmó que las conclusiones de la UE “no tienen en cuenta con precisión las importantes medidas que hemos tomado para proteger a los adolescentes”, y señaló un tipo de cuenta que se ha puesto en marcha desde que comenzó la investigación.

    Según la compañía, la aplicación Teen Accounts de Meta permite a los padres bloquear el acceso a Instagram por la noche y limitar el tiempo de uso de pantalla diario a 15 minutos.

    En el marco de la misma investigación, la UE acusó en abril a Meta de no haber impedido que los menores de 13 años utilizaran Facebook e Instagram, exponiéndolos así potencialmente a contenido inapropiado.

    La exhaustiva investigación sigue analizando los posibles efectos del llamado “agujero de conejo”, que se producen cuando a los usuarios se les ofrece contenido relacionado en función de un algoritmo, lo que en algunos casos conduce a contenido más extremo, en las plataformas.

    Meta se ha enfrentado a un escrutinio similar al otro lado del Atlántico, incluyendo un juicio en Estados Unidos este año que dictaminó que las plataformas de Meta y YouTube eran perjudicialmente adictivas.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

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