“Fuck Spotify”: por qué los llamados a boicotear la plataforma de streaming están creciendo
En las últimas semanas, el boicot a Spotify se ha intensificado entre artistas y usuarios. A las críticas por la baja remuneración a los músicos se suman las donaciones de la empresa a la investidura de Donald Trump y las inversiones del CEO Daniel Ek en la industria militar
El cofundador y director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek.
Bajo la etiqueta #BoycottSpotify, se pueden leer muchos mensajes, como “Ya no quiero más con Spotify. Animo a todos a que eliminen su música de la plataforma”. Spotify, la empresa líder en streaming de música, está valorada en 125 000 millones de dólares y alcanzó el punto de equilibrio por primera vez en 2024.
Hoy en día, los artistas ya no se sienten valorados debido a la mínima compensación de la plataforma. Los oyentes también están indignados. Creen que la plataforma denigra el trabajo de los músicos, sin los cuales Spotify no existiría. En 2015, el músico británico Geoff Barrow publicó un tuit irónico agradeciendo a Spotify por recibir 1700 libras esterlinas (2370 euros) tras 34 millones de reproducciones de su icónica banda Portishead. Cada reproducción le habría reportado 0,00007 céntimos. Una lógica que apenas ha mejorado 10 años después, alcanzando alrededor de 0,005 céntimos.
Otra fuente de quejas es el uso de inteligencia artificial (IA) para generar listas de reproducción. Esto se suma a los recursos limitados que la empresa destina a filtrar las pistas creadas por IA. En enero, la periodista estadounidense Liz Pelly reveló en una investigación cómo la plataforma prioriza las pistas creadas por IA para aumentar su rentabilidad.
Sin embargo, recientemente, otra controversia, ajena a la música, ha enfurecido a los internautas. El fundador de Spotify, Daniel Ek, invirtió 600 millones de euros en Helsing , una empresa especializada en IA militar y drones de combate. Sus armas se utilizan actualmente en el conflicto ucraniano.
Como resultado, algunos artistas se están retirando de la plataforma. Entre ellos, la banda estadounidense de indie rock Deerhoof está indignada: “No queremos que nuestra música mate gente”. Otras bandas han seguido el ejemplo, como el grupo experimental Xiu Xiu o la prolífica banda australiana de rock psicodélico King Gizzard & the Lizzard Wizard : “¡Fuck Spotify !”, declararon el sábado , anunciando que habían “eliminado nuestra música de la plataforma” porque “el director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, está invirtiendo millones en tecnología de drones militares”. “¿Podemos presionar a estos malvados tecnólogos para que mejoren?”
Los gigantes de la música Neil Young y Joni Mitchell ya habían eliminado sus catálogos de la plataforma desde 2022, acusándola de difundir información errónea sobre el Covid-19 y de apoyar contenido conspirativo de extrema derecha.