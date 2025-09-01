  • Cotizaciones
    lunes 01 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    “Fuck Spotify”: por qué los llamados a boicotear la plataforma de streaming están creciendo

    En las últimas semanas, el boicot a Spotify se ha intensificado entre artistas y usuarios. A las críticas por la baja remuneración a los músicos se suman las donaciones de la empresa a la investidura de Donald Trump y las inversiones del CEO Daniel Ek en la industria militar

    El cofundador y director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek.

    El cofundador y director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Bajo la etiqueta #BoycottSpotify, se pueden leer muchos mensajes, como “Ya no quiero más con Spotify. Animo a todos a que eliminen su música de la plataforma”. Spotify, la empresa líder en streaming de música, está valorada en 125 000 millones de dólares y alcanzó el punto de equilibrio por primera vez en 2024.

    Cuando se creó la plataforma en 2006, la idea era, sin embargo, generosa: ofrecer música accesible a todos, de manera legal, en una época en la que la piratería era moneda corriente.

    Leé además

    Pancartas en la entrada del liceo de Piriápolis protestan contra la ANEP.
    Educación

    ANEP suspende el plan piloto de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis tras críticas por uso de datos biométricos

    Por José Frugoni

    Hoy en día, los artistas ya no se sienten valorados debido a la mínima compensación de la plataforma. Los oyentes también están indignados. Creen que la plataforma denigra el trabajo de los músicos, sin los cuales Spotify no existiría. En 2015, el músico británico Geoff Barrow publicó un tuit irónico agradeciendo a Spotify por recibir 1700 libras esterlinas (2370 euros) tras 34 millones de reproducciones de su icónica banda Portishead. Cada reproducción le habría reportado 0,00007 céntimos. Una lógica que apenas ha mejorado 10 años después, alcanzando alrededor de 0,005 céntimos.

    Otra fuente de quejas es el uso de inteligencia artificial (IA) para generar listas de reproducción. Esto se suma a los recursos limitados que la empresa destina a filtrar las pistas creadas por IA. En enero, la periodista estadounidense Liz Pelly reveló en una investigación cómo la plataforma prioriza las pistas creadas por IA para aumentar su rentabilidad.

    Sin embargo, recientemente, otra controversia, ajena a la música, ha enfurecido a los internautas. El fundador de Spotify, Daniel Ek, invirtió 600 millones de euros en Helsing , una empresa especializada en IA militar y drones de combate. Sus armas se utilizan actualmente en el conflicto ucraniano.

    Como resultado, algunos artistas se están retirando de la plataforma. Entre ellos, la banda estadounidense de indie rock Deerhoof está indignada: “No queremos que nuestra música mate gente”. Otras bandas han seguido el ejemplo, como el grupo experimental Xiu Xiu o la prolífica banda australiana de rock psicodélico King Gizzard & the Lizzard Wizard : “¡Fuck Spotify !”, declararon el sábado , anunciando que habían “eliminado nuestra música de la plataforma” porque “el director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, está invirtiendo millones en tecnología de drones militares”. “¿Podemos presionar a estos malvados tecnólogos para que mejoren?”

    Los gigantes de la música Neil Young y Joni Mitchell ya habían eliminado sus catálogos de la plataforma desde 2022, acusándola de difundir información errónea sobre el Covid-19 y de apoyar contenido conspirativo de extrema derecha.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Oficialismo

    Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Educación

    ANEP suspende el plan piloto de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis tras críticas por uso de datos biométricos

    Por José Frugoni
    Oficialismo

    En el Día del Comité de Base, dirigentes frenteamplistas cargaron contra la gestión de Lacalle Pou y advirtieron que gobiernan “contra viento y marea”

    Por  Santiago Sánchez,  Leonel García  y Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema inicia trámites para una bancada propia en el Parlamento

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández