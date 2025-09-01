“Fuck Spotify”: por qué los llamados a boicotear la plataforma de streaming están creciendo

En las últimas semanas, el boicot a Spotify se ha intensificado entre artistas y usuarios. A las críticas por la baja remuneración a los músicos se suman las donaciones de la empresa a la investidura de Donald Trump y las inversiones del CEO Daniel Ek en la industria militar

Bajo la etiqueta #BoycottSpotify, se pueden leer muchos mensajes, como “Ya no quiero más con Spotify. Animo a todos a que eliminen su música de la plataforma”. Spotify, la empresa líder en streaming de música, está valorada en 125 000 millones de dólares y alcanzó el punto de equilibrio por primera vez en 2024.

Cuando se creó la plataforma en 2006, la idea era, sin embargo, generosa: ofrecer música accesible a todos, de manera legal, en una época en la que la piratería era moneda corriente.

Hoy en día, los artistas ya no se sienten valorados debido a la mínima compensación de la plataforma. Los oyentes también están indignados. Creen que la plataforma denigra el trabajo de los músicos, sin los cuales Spotify no existiría. En 2015, el músico británico Geoff Barrow publicó un tuit irónico agradeciendo a Spotify por recibir 1700 libras esterlinas (2370 euros) tras 34 millones de reproducciones de su icónica banda Portishead. Cada reproducción le habría reportado 0,00007 céntimos. Una lógica que apenas ha mejorado 10 años después, alcanzando alrededor de 0,005 céntimos.

Otra fuente de quejas es el uso de inteligencia artificial (IA) para generar listas de reproducción. Esto se suma a los recursos limitados que la empresa destina a filtrar las pistas creadas por IA. En enero, la periodista estadounidense Liz Pelly reveló en una investigación cómo la plataforma prioriza las pistas creadas por IA para aumentar su rentabilidad.

Sin embargo, recientemente, otra controversia, ajena a la música, ha enfurecido a los internautas. El fundador de Spotify, Daniel Ek, invirtió 600 millones de euros en Helsing , una empresa especializada en IA militar y drones de combate. Sus armas se utilizan actualmente en el conflicto ucraniano.