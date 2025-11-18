  • Cotizaciones
    Interrupción masiva en internet: X y ChatGPT entre los afectados por caída de Cloudflare

    Las principales plataformas de internet, incluyendo X y ChatGPT, quedaron sin acceso para miles de usuarios en todo el mundo este martes luego de que Cloudflare sufriera un corte de energía que interrumpió los servicios de internet

    ChatGPT.

    ChatGPT.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Plataformas gigantes de internet, incluyendo X y ChatGPT, quedaron con sus servicios caídos para miles de usuarios en todo el mundo este martes 18 de noviembre.

    Cloudflare, cuya red gestiona alrededor de una quinta parte del tráfico web, está investigando la caída.

    El incidente impidió que miles de usuarios accedieran a plataformas como Canva, X, Grindr y ChatGPT.

    “Vimos un pico en el tráfico inusual hacia uno de los servicios de Cloudflare a partir de las 11:20 UTC [8:20 de Uruguay]. Eso provocó que parte del tráfico que pasaba por la red de Cloudflare experimentara errores”, afirmó la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. “Estamos todos manos a la obra para asegurarnos de que todo el tráfico se atienda sin errores”.

    El corte es el más reciente en los servicios de internet. Azure de Microsoft también tuvo un problema el mes pasado que bloqueó a Amazon AMZN. AWS causó agitación global entre miles de sitios web y algunas de las aplicaciones más populares, como Snapchat SNAP. N y Reddit RDDT.N a mediados de octubre.

    Con Reuters

    FUENTE:FRANCE24

