La automatización se integra a la operativa portuaria, y el sindicato pide discutir su impacto sobre el trabajo

Una noche de principios de febrero, durante la visita oficial de Yamandú Orsi a China , integrantes de la delegación uruguaya recorrieron Shanghái después de una jornada de reuniones. Cuando pasaron frente al puerto, hubo algo que llamó la atención enseguida. El movimiento seguía, las grúas trabajaban y los contenedores circulaban, pero casi no había luces ni personas.

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“Vas a Shanghái, un puerto que funciona las 24 horas, y de noche funciona sin luz. ¿Por qué? Porque el movimiento lo hacen operadores y sistemas, sin humanos en el lugar físico”, contó a Búsqueda semanas atrás Bruno Gili, responsable del programa Uruguay Innova (UI) de Presidencia. “Eso es robotización, automatización , y ahí está metida la inteligencia artificial (IA)”, agregó.

En Uruguay la automatización de la actividad portuaria es una discusión incipiente, aunque el cambio ya está en marcha con la implementación del sistema Navis N4 en Terminal Cuenca del Plata (TCP), la terminal especializada en contenedores operada por la multinacional belga Katoen Natie. Ese software, usado en terminales portuarias de distintos países, gestiona operaciones marítimas y permite planificar buques, seguir en tiempo real el movimiento de contenedores, ordenar recorridos, acelerar procesos y reducir tiempos muertos.

En octubre del año pasado se abrió un conflicto cuando el sindicato rechazó utilizar el nuevo sistema y paralizó parte de la operativa portuaria. La discusión terminó complicando escalas de barcos y desvió operaciones hacia Buenos Aires y Brasil.

Puerto-Montevideo Imagen aérea del Puerto de Montevideo. Daniel Rodriguez /adhocFOTOS

La discusión sobre el trabajo

En medio del conflicto, TCP sacó un comunicado donde aseguró que la implementación de Navis N4 no iba a ser “causa para desvincular a ningún trabajador” y no tenía el objetivo de reducir personal. Para el Supra el problema no es inmediato, sino de mediano plazo. “Navis N4 es un programa que recopila datos y toma decisiones. Antes había una persona que supervisaba, daba órdenes y controlaba procesos. Ahora el algoritmo organiza recorridos, marca los caminos por donde ir y toma decisiones en tiempo real“, explicó a Búsqueda Alejandro Díaz, secretario general del Supra.

Según Díaz, el sistema todavía está en etapa de aprendizaje, generando “muchos datos” del “movimiento de las grúas, el recorrido de las máquinas, la ubicación de los contenedores“. Después el sistema usará toda esa información “para optimizar la operativa”.

Para el sindicato, el tema no es solo tecnológico, es laboral. “Esto elimina tiempos muertos. Y, cuando eliminás tiempos muertos, hacés el mismo trabajo en menos tiempo y te hace trabajar más”, dijo a Búsqueda Álvaro Reinaldo, presidente del Supra. De acuerdo con el dirigente, “si antes un barco demoraba 30 horas en operar“, cuando el programa esté funcionando en plenitud “puede pasar a demorar 20 o 22”.

Por eso el sindicato empezó a reclamar una reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas, pero manteniendo el salario actual. TCP sostuvo públicamente que el Supra condicionó la aceptación del sistema a ese reclamo.

“La única propuesta del sindicato es reducir la jornada y modificar el régimen de grúas, basándose en un incremento de productividad del 20%-30% que no está previsto y solo podría verificarse en un período de prueba”, informó la empresa en un comunicado.

Durante el conflicto, el uso de la IA también apareció en la propia negociación. Dirigentes sindicales utilizaron respuestas de ChatGPT para argumentar que Navis N4 podía aumentar la productividad entre 20% y 30%, lo que para el Supra justificaba discutir una reducción de la jornada laboral. Desde TCP cuestionaron ese planteo. “Llegamos al ridículo de tener el comercio exterior parado por lo que le dijo ChatGPT a un delegado sindical”, dijo entonces a El País Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie.

Supra Sede del Supra en la Ciudad Vieja de Montevideo. Javier Calvelo/ adhocFOTOS

El nuevo trabajo portuario

En el Supra sostienen que el problema no es la incorporación de tecnología en sí, sino cómo impactará en el empleo y en las condiciones de trabajo. Reinaldo dijo que no echaron a nadie de TCP por la incorporación del nuevo sistema y está seguro de que la empresa cumplirá con su compromiso de no hacerlo. Sin embargo, también está convencido de que habrá un impacto a futuro. “No echaron a nadie, lo reubicaron a hacer otra tarea”, señaló Reinaldo. “El tema es que no va a precisar mucha más gente a lo largo del tiempo. Con menos gente va a hacer el mismo trabajo o más”, afirmó.

El caso más claro es el de los apuntadores. “El apuntador era la persona que estaba con la radio y le decía a la máquina qué contenedor ir a buscar”, explicó Díaz. Esa tarea la hace ahora Navis N4.

Reinaldo detalló que antes algunas máquinas necesitaban un trabajador al lado para recibir instrucciones y coordinar movimientos. Con la instalación de tablets y pantallas conectadas al sistema, varias de esas tareas empezaron a desaparecer. “Ese apuntador no está más haciendo esa tarea. Lo reubicaron”, señaló.

Para el sindicato, el proceso de automatización no se limita a TCP. Entre los casos que menciona aparecen las nuevas balanzas automáticas de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en el acceso norte. “La inversión que se hizo para modernizar las balanzas elimina los puestos de trabajo. Estamos peleando con el directorio, la inauguración está demorada, porque queremos reconvertir al trabajador. Ahí se eliminan puestos de trabajo directamente”, aseguró Díaz. “Hoy hay unos 32 trabajadores vinculados a esa tarea. El sistema ya está preparado para funcionar prácticamente solo, con gente mirando monitores y actuando únicamente cuando hay un problema con un camión”.

Según explicó, el puerto ya tiene cámaras, sensores, lectores de matrículas y sistemas capaces de seguir recorridos completos de camiones. La ANP, señaló, dispone de datos “por todos lados“ que todavía no usa para optimizar y “automatizar” procedmientos.

Alvaro-Reinaldo-Supra Álvaro Reinaldo, presidente del Supra. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Más control y menos pausas

El sindicato también sigue con atención el fenómeno del aumento del control sobre los trabajadores. “Todas las máquinas tienen GPS. El sistema (Navis N4) sabe dónde estás, cuánto demoraste y qué recorrido hiciste. Y si demorás mucho, aparece una alerta”, dijo Reinaldo.

Los trabajadores aseguran que el nuevo esquema cambia completamente la dinámica laboral. Sobre todo en las grúas. “Antes tenías momentos muertos. Ahora estás permanentemente conectado a una pantalla que te da órdenes. Eso genera otro nivel de estrés”, explicó Díaz.

El Supra reclamó una comisión médica para estudiar impactos físicos y psicológicos de este tipo de operativa. Según los dirigentes, la empresa aceptó crear una grupo de seguimiento, aunque todavía no empezó a funcionar.

Alejandro-Diaz-Supra Alejandro Díaz, dirigente y secretario general del Supra. Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Lo que pasa en otros puertos

La terminal, mientras tanto, continúa ajustando el sistema. El sindicato asegura que en los primeros meses hubo errores y fallas operativas. “Todo programa informático necesita ajuste. Al principio incluso puede generar más lentitud. Pero, cuando aprende y se acomoda, ahí cambia todo”, dijo Díaz.

TCP sostiene que Navis N4 es utilizado en terminales de todo el mundo y que moderniza un sistema anterior que ya había quedado obsoleto. Pero el sindicato mira lo que pasa afuera y cree que el rumbo está marcado. “En Valencia ya eliminaron gran parte de los apuntadores en tierra. Las órdenes llegan directamente a las máquinas”, contó Reinaldo.

El Supra cree que, al menos por el momento, no es viable llegar en los puertos uruguayos al nivel de automatización que se ve en China. Para que ese cambio tecnológico sea viable se necesita mucha inversión que solo se amortiza con “muchísimo volumen de carga”, aunque son conscientes de que la tecnología se abarata y avanza. La tendencia es inevitable: “En pocos años seguramente haya menos trabajadores portuarios”, reconoció Díaz.

Puerto-Montevideo-Entrada Entrada al Puerto de Montevideo. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Capacitación y reconversión

El Supra empezó a discutir posibles salidas junto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la Universidad del Trabajo del Uruguay y la Universidad Tecnológica. El objetivo es capacitar trabajadores y certificar oficios. “Mucha gente que trabaja en el puerto aprendió trabajando. Manejan una grúa hace 20 años, pero no tienen ningún papel que diga eso. Si mañana se quedan sin trabajo, no tienen cómo demostrar lo que saben hacer”, explicó Reinaldo, que lleva más de 23 años como operario de grúa.

Díaz sostiene que Uruguay todavía discute muy poco sobre IA y regulación. “La pregunta es para qué se usa esta tecnología. ¿Para mejorar el trabajo o solamente para aumentar ganancias?”, dijo.

El dirigente entiende que la discusión no pasa solo por incorporar sistemas más rápidos o automatizar procesos, sino por quién se queda con el beneficio de esa productividad. “Estamos hablando de un país chico, con problemas de empleo y salarios bajos. La discusión es para quién termina sirviendo toda esta tecnología”, afirmó.