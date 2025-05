Observacom y Unesco impulsan un debate sobre la regulación de plataformas digitales en el Parlamento

“No es un proyecto de ley, no es una discusión saldada, sino una apertura a distintas voces”, aclaró Gómez. El director de Observacom destacó que el objetivo es involucrar a empresas de internet, medios, periodistas, sociedad civil y académicos. Subrayó que la propuesta se centra “en regular a los dueños de las plataformas” y no a los usuarios. “Gran parte de la discusión que hay de regulación es para regularnos a nosotros, pero no al que tiene el poder de decidir si nos ven o no nos ven. Es un árbitro privado, externo al país, que incluso a veces desafía la propia institucionalidad democrática”, afirmó. Gómez remarcó la necesidad de que el Estado adopte “un abordaje democrático para garantizar un espacio en línea más virtuoso y con derechos protegidos”.