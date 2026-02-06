”TikTok es adictiva“: la Unión Europea amenaza con multa millonaria si no hay cambios en su esquema

La Comisión Europea intensificó su presión sobre la aplicación china TikTok tras concluir, en una investigación preliminar, que la red social incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA), propia de la Unión Europea (UE), por utilizar un diseño que favorece comportamientos adictivos entre sus usuarios, especialmente menores de edad. De no modificar la estructura de su algoritmo, la plataforma tendría que pagar una millonaria sanción.

Según el Ejecutivo comunitario, el modelo de la plataforma incluye características como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, el envío constante de notificaciones y un sistema de recomendaciones altamente personalizado que incentiva el consumo prolongado de contenido, que además, hace difícil desistir de él.

Bruselas sostiene que estos mecanismos refuerzan la permanencia del usuario en la aplicación y pueden generar efectos negativos en el bienestar físico y mental.

Conclusiones que se apoyan de estudios científicos que muestran que la exposición excesiva a las redes sociales puede incentivar a episodios de ansiedad y depresión.

La investigación, basada en análisis de documentos internos, informes científicos y entrevistas con expertos en adicción conductual, determinó que TikTok no evaluó de forma adecuada los riesgos que su diseño podría generar, pero tampoco ha implementado cambios visibles y medibles.

La Comisión señaló que la plataforma ignora indicadores clave del uso compulsivo, como el tiempo que los menores pasan conectados durante la noche o la frecuencia con la que abren la aplicación.

Fuentes comunitarias respaldaron las conclusiones citando estudios realizados en Francia y Polonia, así como investigaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Estos informes señalan que TikTok es la aplicación más utilizada por adolescentes de entre 14 y 18 años después de la medianoche, y que mantiene una alta popularidad entre niños de 7 a 12 años incluso durante el horario escolar.

Bruselas también mantiene abierta una investigación sobre la eficacia del sistema de verificación de edad de la plataforma. Las autoridades europeas sospechan que los mecanismos actuales no garantizan una protección real de los menores frente a contenidos inadecuados para su edad.

Un algoritmo adictivo

En su evaluación, la Comisión advirtió que el modelo de TikTok funciona mediante un sistema de recompensas constantes que mantiene al usuario desplazándose por la pantalla y favorece lo que describe como un estado de “piloto automático” en el cerebro.

Para el organismo, este diseño puede reducir el autocontrol y fomentar el comportamiento compulsivo, en esos espacios, el cerebro de quien usa la ‘app’ recibe descargas constantes de dopamina rápida e inunda el mismo de una gratificación inmediata.

El análisis también cuestiona la efectividad de las herramientas implementadas por la compañía para reducir el tiempo de uso. Bruselas considera que las opciones de control de pantalla son fáciles de desactivar y que los sistemas de control parental dependen de conocimientos técnicos y dedicación adicional por parte de los padres, lo que limita su alcance real.

Como parte de sus recomendaciones, la Comisión Europea sugiere que TikTok modifique su estructura básica y que haga un algoritmo “menos adictivo”.

Entre las posibles medidas figuran la desactivación progresiva del desplazamiento infinito, la implementación de descansos obligatorios de pantalla, incluso en horario nocturno, y la revisión del sistema de recomendaciones para limitar su capacidad de generar consumo compulsivo.

Con AFP y Reuters

FUENTE:FRANCE24