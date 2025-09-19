  • Cotizaciones
    viernes 19 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Tensión en Ecuador: indígenas convocan un “paro nacional indefinido” contra el alza del diésel

    La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, convocó este jueves 18 de septiembre un "paro nacional inmediato e indefinido" en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. En respuesta, el presidente Daniel Noboa impuso toque de queda nocturno en varias regiones y la Fiscalía advirtió que actuará con "firmeza" si se producen disturbios.

    Estudiantes de Ecuador protestan por encarecimiento de vida al retirarse subsidio a diésel.

    Estudiantes de Ecuador protestan por encarecimiento de vida al retirarse subsidio a diésel.

    FOTO

    EFE

    La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocó un paro nacional indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, lo que hizo que el precio de este combustible en Ecuador se elevara de la noche a la mañana de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

    El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró en una rueda de prensa que habían analizado “profunda y minuciosamente” la medida anunciada por el gobierno y que eso los llevó a “convocar a las bases, a las organizaciones sociales y a la sociedad civil al paro nacional” y a tomar “de manera unánime” otras nueve medidas durante una asamblea extraordinaria realizada en la ciudad andina de Riobamba.

    Leé además

    La sede del Congreso argentino.
    Argentina

    En la recta final hacia las elecciones legislativas de octubre en Argentina, la presidencia de Milei queda en su laberinto

    Por Fabián Bosoer
    Jair Bolsonaro en el garaje de su residencia en Brasilia tras la sentencia, el 11 de setiembre de 2025
    Video
    Brasil

    Jair Bolsonaro es condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula

    Por France 24
    Embed - Estado de excepción en Ecuador por protestas tras aumento en precio del diésel

    En respuesta, la Fiscalía de Ecuador advirtió que “actuará con firmeza” en caso de que las protestas deriven en posibles delitos, entre los que mencionó el “terrorismo”.

    Mientras que Noboa amplió el estado de excepción decretado hace dos días por las protestas que se preparan contra la eliminación del subsidio al diésel e impuso un toque de queda nocturno en cinco de las veinticuatro provincias del país.

    El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 sendas protestas masivas cuando los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) intentaron eliminar los subsidios a los combustibles, lo que llevó a que los mandatarios diesen marcha atrás y mantuviesen congelados los precios de los carburantes subsidiados.

    Con la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), el gobierno espera liberar 1.100 millones de dólares anuales, que ha anunciado se destinarán a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas.

    Esta vez, el gobierno ha señalado que no negociará la medida y el presidente Noboa decretó un estado de excepción en siete provincias ante el anuncio de movilizaciones.

    Vargas aseguró este jueves que la eliminación de ese subsidio “encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas”, por lo que exigían la “derogatoria inmediata” del decreto ejecutivo 126, por medio del cual el presidente Noboa hizo oficial y pública su decisión.

    El presidente de la Conaie dijo que ahora serán las organizaciones en cada uno de los territorios las que empezarán a realizar acciones, pero no señaló si tienen previsto realizar alguna movilización hacia la capital del país.

    Con EFE

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Ley de Presupuesto

    Se intensifican los reparos políticos y empresariales a cambios impositivos del Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Desayunos Búsqueda

    Álvaro Delgado descarta competir en 2029: “Yo ya fui candidato”

    Por Federico Castillo
    Justicia

    La Suprema Corte confirmó la condena para el médico militar Rodríguez de Armas por delitos en la dictadura

    Por Macarena Saavedra
    Corte Electoral

    La Corte Electoral elevó a una comisión el análisis sobre la suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Sede central de UTE, Palacio de la Luz, en Montevideo.

    UTE cortó el suministro a Tether, uno de sus principales clientes, por una deuda de casi US$ 5 millones

    Por Redacción Búsqueda
    El Convenio de Minamata busca reducir y, en última instancia, eliminar el uso del mercurio, un metal pesado considerado altamente tóxico para la salud humana y los ecosistemas

    Embajada de Estados Unidos transmitió preocupación al gobierno por el posible incumplimiento de un convenio internacional sobre mercurio

    Por  Lucía Cuberos  y Guillermo Draper
    Juan Sartori.

    Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

    Por Federico Castillo
    Vista aérea de Kibon, en playa Pocitos.

    Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

    Por Lucía Cuberos