El versátil Justin Timberlake llega al Lollapalooza Argentina 2025

Timberlake nació en Memphis en 1981 y empezó a ser conocido como parte del reparto, junto a otros nombres como Christina Aguilera y Britney Spears, del programa infantil de televisión The New Mickey Mouse Club, al que se unió en 1993.

NSYNC.jpg Antes de que las boy bands fueran un éxito, NSYNC lanzó a Justin Timberlake al estrellato. AFP

En 1996, Timberlake fue seleccionado para ser parte del grupo masculino NSYNC por el productor Lou Pearlman, quien estaba detrás de los Backstreet Boys, según The Hollywood Reporter.

Dos años después lanzaron su primer disco, que se llamó como la formación. La banda seguía la estela de otras como Take That o la mencionada Backstreet Boys.

“Tenía unos 15 o 16 años. Acabábamos de dar un concierto en Alemania, en un festival en un campo enorme. Y luego estábamos en el bus de la gira, por una carretera sucia; miré por la ventana y vi a esas mujeres jóvenes e impresionables corriendo detrás”, dijo al medio.

“Creo que todos podemos estar de acuerdo en que no tuve una infancia normal”, añadió.

Timberlake era el líder vocalista de la banda, junto a JC Chasez, y se ocupaba de una buena parte de la composición.

Por aquel entonces, el actor comenzó una relación sentimental con una de sus compañeras de Disney, que entonces ya era conocida como la princesa del pop, Britney Spears. Estuvieron juntos desde 1999 a 2002.

En ese mismo año, NSYNC anunció que se tomaban un descanso como banda. Timberlake estaba embarcado ya en una carrera en solitario, pero aseguró que no se trataba de una ruptura definitiva. “No hay razón para que mi carrera en solitario y NSYNC no puedan coexistir en un mismo universo”, dijo al New York Post.

“NSYNC no corre ningún peligro. El descanso en el que estamos fue un movimiento consciente. Todos queríamos hacerlo y estábamos listos para hacerlo”, añadió.

Aunque nunca se anunció su disolución oficial, la banda no volvió a reunirse. “Empezó como una divertida batalla de bolas de nieve que se estaba convirtiendo en una avalancha”, dijo a Hollywood Reporter. “Y sentí que había otra música que quería hacer y que necesitaba seguir a mi corazón”.

La carrera solista de Timberlake fue un éxito desde el principio. A su primer disco, Justified, le siguieron FutureSex/LoveSounds, en 2006; The 20/20 Experience, en 2013; Man on the Woods, en 2018; y Everything I Thought It Was, en 2024.

El cantante ha estado nominado en 39 ocasiones a los premios Grammy. La primera vez que fue candidato a hacerse con el gramófono dorado fue en 1999, cuando aún formaba parte de NSYNC, pero no se lo llevó hasta 2003, cuando ganó dos, uno por mejor álbum de pop y otro a la mejor interpretación vocal masculina por Cry me a river.

Aparte de en la música, Timberlake también se ha hecho un hueco en la interpretación. Comenzó a aparecer en películas en el año 2000 y en 2006 John Casavettes le dio un pequeño papel en Alpha Dog. En 2010 interpretó al fundador de Napster, Sean Parker, en The social network, de David Fincher. Después llegaron otros títulos como Friends with benefits, en 2011; In time, ese mismo año o Runner Runner, en 2013. En 2017 interpretó a Mickey Rubin en la cinta Wonder Wheel de Woody Allen. En 2023 protagonizó para Netflix el thriller policial Reptiles, junto a Benicio del Toro.

En cuanto a su vida personal, el exmiembro de NSYNC lleva casado con la también actriz Jessica Biel desde 2012, con quien empezó su relación en 2007. Tienen dos hijos en común, Silas Randall y Phineas.

Lollapalooza Argentina 2025: edición histórica para celebrar su 10° aniversario

Lollapalooza Argentina 2025 se prepara para marcar un hito en su décima edición con un cartel que combina estrellas internacionales y talentos locales, los días 21, 22 y 23 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro.

Artistas confirmados

El lineup incluye nombres como Justin Timberlake, quien ofrecerá su primer show en Argentina, Olivia Rodrigo en su debut en el país, Tool en su primera visita, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tan Biónica, Rüfüs Du Sol, Wos, Nathy Peluso y muchos más.

Distribución por días

Viernes 21 de marzo : Justin Timberlake, Alanis Morissette, Foster the People, Los Ángeles Azules, Ca7riel & Paco Amoroso, Mon Laferte, Charlotte de Witte, Parcels, Lasso, entre otros.

: Justin Timberlake, Alanis Morissette, Foster the People, Los Ángeles Azules, Ca7riel & Paco Amoroso, Mon Laferte, Charlotte de Witte, Parcels, Lasso, entre otros. Sábado 22 de marzo : Shawn Mendes, Tool, Wos, Tate McRae, La K’onga, Zedd, Teddy Swims, Sepultura, The Marías, San Holo, entre otros.

: Shawn Mendes, Tool, Wos, Tate McRae, La K’onga, Zedd, Teddy Swims, Sepultura, The Marías, San Holo, entre otros. Domingo 23 de marzo: Olivia Rodrigo, Rüfüs Du Sol, Tan Biónica, Nathy Peluso, Benson Boone, Girl in Red, James Hype, entre otros.

Entradas: precios y cómo comprar

Las entradas están disponibles exclusivamente en All Access:

Pase por 3 días (3 Day Pass) : desde $AR 310.000 (unos 12.500 pesos uruguayos) + cargos de servicio en Preventa 7.

: desde $AR 310.000 (unos 12.500 pesos uruguayos) + cargos de servicio en Preventa 7. Entrada por día (1 Day Pass): desde $AR 140.000 (unos 5.600 pesos uruguayos) + cargos de servicio en Preventa 2.

Importante: Para evitar estafas, se recomienda adquirir las entradas únicamente a través de los canales oficiales.