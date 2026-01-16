Tribunal Supremo de Brasil ordena trasladar a Jair Bolsonaro a un centro penitenciario de Brasilia

Jair Bolsonaro , líder de la extrema derecha en Brasil y expresidente del país (2019-2023), será trasladado –por orden del Tribunal Supremo de Brasil– a una celda más espaciosa de un nuevo centro penitenciario. Así lo dicta una orden judicial del juez Alexandre de Moraes, que ordena que el expresidente sea transferido al Complejo Penitenciario de Papuda en Brasilia.

El ex máximo mandatario brasileño, que cumplía su condena de 27 años por planear un golpe de Estado en la Superintendencia de la Policía Federal, será trasladado –según el juez– para estar en mejores condiciones y recibir asistencia médica y visitas semanales de su familia.

Lula Lula veta proyecto de ley aprobado en el Congreso para reducir la condena del expresidente Bolsonaro

En el texto obtenido por AFP, el magistrado afirma que el traslado se produce para que existan condiciones de reclusión “más favorables”. Además, Moraes cita que será trasladado a una celda “igualmente exclusiva y con total aislamiento en relación a los demás presos”.

Bolsonaro deberá cumplir su condena en un edificio conocido como Papudinha, donde han estado encarcelados otros políticos brasileños, incluido Anderson Torres, ministro de Justicia de Brasil bajo su administración.

La nueva celda del expresidente tiene aproximadamente 65 metros cuadrados, mayor que la habitación de 12 metros cuadrados en la que se encontraba hasta entonces. La celda incluye un dormitorio, un baño, una cocina y una sala de estar, según el tribunal, y añadió que cumplirá su condena en solitario.

Golpe en la cabeza

Jair Bolsonaro, según su esposa, sufrió una caída en su celda a principios de enero y tuvo que recibir asistencia médica. La justicia permitió, a petición de la defensa, que se le sometiera a un examen que incluía una tomografía, una resonancia magnética y un electroencefalograma para determinar el alcance de las lesiones.

Mientras sus abogados insisten en que el expresidente vuelva a su domicilio para cumplir la pena impuesta –por causas “humanitarias”–, el juez de Moraes respondió brindándole un mayor espacio para que la cumpla.

En una extensa sentencia, el magistrado quiso dejar claro que “mentirosa y lamentablemente” hay un intento sistemático de “deslegitimar el regular y legal cumplimiento de la pena privativa de libertad” que Bolsonaro cumplía en la Policía Federal “con absoluto respeto a la dignidad de la persona humana”.

Moraes también quiso citar una serie de recursos presentados por sus abogados, donde Bolsonaro, supuestamente, carece de atención médica de urgencia, no cuenta con una televisión inteligente o se aqueja de un aire acondicionado que no es silencioso.

El expresidente se encontraba en prisión domiciliaria, pero fue encarcelado a finales del mes de noviembre por riesgo de “fuga”, tras ser acusado por la justicia de intentar retirarse la tobillera electrónica para escapar.

Bolsonaro cumplía su condena en una celda especial de la Policía Federal en Brasilia desde noviembre, de la que tan solo ha salido dos veces para acudir al hospital, la primera vez a finales de diciembre para una serie de cirugías y a principios de enero para exámenes médicos.

Con Reuters y EFE

FUENTE:FRANCE24