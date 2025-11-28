  • Cotizaciones
    Trump amenaza con iniciar “muy pronto” ataques terrestres contra narcos en Venezuela

    El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los operativos para detener a narcotraficantes venezolanos “por tierra” comenzarán “muy pronto”, intensificando así las tensiones con Caracas, que sostiene que la campaña antidrogas de Washington busca derrocar a Nicolás Maduro

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el jardín sur de la Casa Blanca tras llegar en el Marine One, en Washington, el 22 de noviembre de 2025. 

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La presión del presidente estadounidense sobre el gobierno de Nicolás Maduro continúa en ascenso. Este jueves, Donald Trump celebró los recientes ataques contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y adelantó que la ofensiva se extenderá también por tierra.

    El mandatario hizo estas declaraciones durante una videoconferencia con tropas estadounidenses para conmemorar el Día de Acción de Gracias. Parte de esos efectivos participa en la operación militar “Lanza del Sur”, desplegada por Washington en el Caribe. “En las últimas semanas han trabajado para disuadir a los traficantes de drogas venezolanos, de los cuales hay muchos”, dijo Trump al dirigirse a una unidad de bombardeo de la Fuerza Aérea con base en Texas. No precisó a qué acciones concretas hacía referencia.

    Desde setiembre, fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones sospechadas de traficar drogas en aguas internacionales, con un saldo superior a 80 muertos. Expertos cuestionan la legalidad de esos operativos, mientras Caracas los denuncia como “ejecuciones extrajudiciales”. En paralelo, Washington ha realizado diversas demostraciones de fuerza aérea con bombarderos B-52 y B-1B cerca de la costa venezolana y movilizó al Caribe al portaviones USS Gerald Ford, acompañado de buques y aviones caza.

    Al referirse a la ofensiva antidrogas, Trump aseguró que el narcotráfico “está detenido en un 85% por mar”. Agregó que las organizaciones criminales “ya no quieren hacer entregas por mar” y anunció que Estados Unidos (EE.UU.) comenzará a frenarlas “por tierra”, un operativo que, dijo, se iniciará “muy pronto”.

    “Interceptar carteles”

    El gobierno de Trump mantiene la presión sobre Venezuela, pese a que el presidente estadounidense afirmó recientemente estar dispuesto a dialogar con Maduro. El lunes, Washington designó al presunto Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, una decisión que Caracas calificó de “ridícula patraña”.

    En ese contexto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó la región esta semana. El jueves pasó el Día de Acción de Gracias a bordo del portaviones estadounidense, donde —según un video difundido por el Pentágono— sirvió el tradicional pavo y agradeció a las tropas por “interceptar carteles” y “defender al pueblo estadounidense”. Un día antes, República Dominicana, aliado de Washington, le comunicó que EE.UU. podría utilizar su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones antidrogas.

    Maduro sostiene que Venezuela enfrenta “17 semanas de guerras psicológicas” impulsadas por “fuerzas extranjeras imperialistas”. En la misma línea, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a Washington de “presionar a otros países” para aislar a Caracas y desalentar los vuelos hacia Venezuela.

    Tráfico aéreo afectado

    Las tensiones también impactaron en los viajes aéreos desde y hacia Venezuela. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) instó este jueves al gobierno venezolano a “reconsiderar” la revocación de las concesiones a seis aerolíneas que suspendieron sus vuelos tras una alerta de seguridad emitida por EE.UU.. La autoridad aeronáutica venezolana retiró los permisos a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, GOL y Turkish Airlines.

    Las compañías afectadas reiteraron su “compromiso con el país” y su disposición a reanudar operaciones “tan pronto como las condiciones lo permitan”, según la IATA. La semana pasada, Washington advirtió a las aeronaves que sobrevuelan Venezuela que extremaran precauciones por el deterioro de la seguridad y el aumento de la actividad militar en la zona.

    El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, calificó la medida venezolana de “desproporcionada”. Desde Iberia, una fuente dijo a AFP que la aerolínea desea retomar los vuelos “lo antes posible” cuando existan garantías plenas de seguridad.

    La suspensión ha afectado a más de 8.000 pasajeros de al menos 40 vuelos, de acuerdo con la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit). “Muchísimos pasajeros están varados en distintos países”, señaló la operadora turística Sulmary Bravo, de 55 años. Algunas aerolíneas venezolanas, como Avior y Laser, mantienen un número reducido de vuelos a destinos regionales y a España.

