Donald Trump amenaza con “aranceles del 100%” a Rusia si no alcanza acuerdo sobre Ucrania en 50 días

En medio de la visita del secretario general de la OTAN , Mark Rutte, el mandatario estadounidense, Donald Trump , anunció que impondrá aranceles “muy severos” a Moscú en un plazo de 50 días si en el lapso de ese tiempo no llega a un acuerdo con Washington para poner fin a la invasión a Ucrania.

“Estoy decepcionado con el presidente Putin porque pensé que íbamos a tener un acuerdo hace dos meses, pero no parece que lleguemos ahí, así que basado en eso aplicaremos aranceles secundarios si no tenemos un acuerdo en 50 días, es muy simple, y serán de un 100%, espero que no tengamos que hacerlo”, subrayó el jefe de Estado.