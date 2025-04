Donald Trump descarta pausar sus aranceles pese al revuelo bursátil y amenaza a China con un 50% extra

“Es la única oportunidad que tendrá nuestro país de volver a poner las cosas en su sitio. Porque ningún otro presidente estaría dispuesto a hacer lo que yo estoy haciendo, ni siquiera a pasar por ello (…) Ahora, no me importa pasar por ello porque veo una hermosa imagen al final”, aseguró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Netanyahu es el primer líder que acude a Washington tras la entrada en vigor del “arancel universal” del 10% sobre la mayor parte de importaciones extranjeras que entran en EE.UU. El líder israelí se sometió ante la lógica estadounidense y adelantó que su gobierno está buscando "eliminar los aranceles" que existen sobre productos estadounidenses que entran a su país.

Trump-Netanyahu-EFE.jpg Donald Trump se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 7 de abril de 2025. EFE

Trump amenaza a China con más aranceles y advierte a Europa

Aunque el tono del mandatario estadounidense fue el más conciliador de los últimos días, Trump también lanzó una dura respuesta en contra de los países que han anunciado posibles represalias en contra de Washington por la imposición de aranceles, enfocándose principalmente en China.

Después de que Beijing anunciara la semana pasada que impondría un arancel del 34% a las importaciones estadounidenses que entran a territorio chino – en respuesta a las nuevas tarifas de Washington que cobrarán la misma tasa impositiva –, el presidente estadounidense urgió al gobierno de China a recular, de lo contrario, Washington añadirá un arancel extra del 50%, advirtió.

Así, los productos chinos que entren a territorio estadounidense podrían enfrentarse a una tasa arancelaria de hasta el 104%, aunque algunos objetos podrían experimentar tarifas más elevadas si también son gravados por otros impuestos a las importaciones, como el 25% al aluminio, si para el 9 de abril no se llega a un acuerdo.

El movimiento de Trump y las amenazas contra China ha sido considerado arriesgado para la economía estadounidense, ya que Beijing fue el segundo socio comercial más importante de Washington el año pasado, con unos 440.000 millones de dólares gastados por la sociedad estadounidense en bienes chinos en 2024.

Además, el mandatario advirtió a la Unión Europea de intentar algo similar, después de que miembros de la Comisión Europea barajaran la idea de imponer aranceles similares a los impuestos por Trump en contra del bloque. Trump añadió que una de las maneras de subsanar el déficit comercial estadounidense con Europa es a través de la venta de energía estadounidense al Viejo Continente.

“Europa ha sido muy, muy mala con nosotros. No toman nuestros autos, no toman nuestra agricultura, no toman prácticamente nada. (...) Se inventan reglas y regulaciones que están diseñadas para una sola razón, no poder mandar tus productos a esos países, y no vamos a permitirlo”, expresó Trump.

Wall Street modera su caída, pero continúa en volatilidad

Momentos después de la rueda de prensa en donde Trump mostró su apertura a negociar con los países afectados por sus aranceles, los principales indicadores de la bolsa de valores estadounidense contuvieron la tendencia a la baja con la que han vivido en los últimos días y cerraron en situación mixta este 7 de abril.

Tras el cierre de Wall Street, los índices financieros de la bolsa arrojaron números más moderados que en los últimos cierres. El Dow Jones perdió un 0,91%, mientras que el Nasdaq logró avanzar un 0,10%, estabilizando el número de ventas en comparación a los últimos días; el S&P 500 también bajó un 0,23%.

Aunque el mercado financiero estadounidense arrancó con un 4% de pérdidas, los fondos lograron recuperarse conforme avanzó la jornada, a pesar de la incertidumbre que provocó la amenaza de aranceles extra en contra de China.

Según datos preliminares, las mayores pérdidas del día fueron registradas para las empresas de bienes raíces que cotizan en la bolsa, con un retroceso del 2,4%. Las firmas de comunicaciones y tecnología lograron conseguir ganancias en medio del caos provocado por los aranceles.

Además, las previsiones de una posible recesión estadounidense siguen aumentando. Goldman Sach elevó al 45% las probabilidades de que Estados Unidos entre en una recesión económica en el futuro cercano, haciendo eco de otras empresas bancarias y fondos de inversión, como JP Morgan y BlackRock.

