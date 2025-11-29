  • Cotizaciones
    Donald Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo de Venezuela

    El presidente estadounidense sigue aumentando la presión sobre Caracas. “A todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y traficantes de personas, consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como completamente cerrado”, escribió Trump en su red social Truth Social, sin dar más detalles

    Fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe.

    Fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe.

    FOTO

    x/@Southcom
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Más de una veintena de presuntas 'narcolanchas' fueron bombardeadas por Estados Unidos (EE.UU.) en el Caribe y en el Pacífico, con un saldo de más de 80 muertos. Unos ataques cuya legitimidad se ha cuestionado puesto que no se han presentado pruebas de que en esas barcas se transportaban drogas.

    Leé además

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla sosteniendo la Espada del Perú este martes, durante una marcha en Caracas.
    Venezuela

    Nicolás Maduro cumple su amenaza y revoca permisos a seis aerolíneas internacionales

    Por France 24
    Nicolás Maduro
    Tensión en el Caribe

    En plena escalada militar, Maduro y Trump sostienen un contacto que reabre la posibilidad de diálogo

    Por France 24
    Venezuela retiró esta semana los permisos para volar a seis aerolíneas, en represalia por su decisión de anular temporalmente sus vuelos ante las tensiones militares con EE.UU..

    Se trata de la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileño-chilena Latam, la brasileña GOL y Turkish Airlines

    Maduro denuncia una guerra psicológica

    Venezuela asegura que la operación militar en el Caribe contra el narcotráfico esconde en realidad un plan para invadir Venezuela y derrocar a su gobierno.

    “Hace diecisiete semanas que Estados Unidos inició una guerra psicológica. Estas presiones inmorales tienen como objetivo aterrorizar a nuestro pueblo, pero hemos demostrado una fuerza fabulosa y una resistencia nacional”, aseguró el mandatario.

    El jueves 27 de noviembre, Trump afirmó que EE.UU. podría iniciar “muy pronto” operaciones por tierra contra los “narcotraficantes venezolanos”, en declaraciones realizadas durante una llamada con miembros de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de Acción de Gracias. Según el mandatario, los ataques marítimos recientes habían sido “exitosos”, pero ahora se buscaría frenar las rutas terrestres porque “es más fácil detenerlos por allí”.

    La retórica militarista se intensificó al asegurar que, en semanas recientes, tropas estadounidenses han trabajado para “detener a los narcotraficantes de Venezuela”, y que gracias a esas acciones “ya no hay muchos viniendo por mar”.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Mundial 2030

    “Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

    Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
    Desayunos Búsqueda

    Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

    Por Victoria Fernández
    Partido Colorado

    Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

    Por Leonel García
    Partido Nacional

    Martín Lema y la autocrítica: “Un gran gobierno que no pudimos capitalizar en la campaña electoral”

    Por Redacción Búsqueda

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda