Donald Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo de Venezuela
El presidente estadounidense sigue aumentando la presión sobre Caracas. “A todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y traficantes de personas, consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como completamente cerrado”, escribió Trump en su red social Truth Social, sin dar más detalles
Fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe.
Más de una veintena de presuntas 'narcolanchas' fueron bombardeadas por Estados Unidos (EE.UU.) en el Caribe y en el Pacífico, con un saldo de más de 80 muertos. Unos ataques cuya legitimidad se ha cuestionado puesto que no se han presentado pruebas de que en esas barcas se transportaban drogas.
Venezuela retiró esta semana los permisos para volar a seis aerolíneas, en represalia por su decisión de anular temporalmente sus vuelos ante las tensiones militares con EE.UU..
Se trata de la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileño-chilena Latam, la brasileña GOL y Turkish Airlines
Embed - Aeronaves militares de EE. UU. sobrevolaron aguas cerca al país latinoamericano
Maduro denuncia una guerra psicológica
Venezuela asegura que la operación militar en el Caribe contra el narcotráfico esconde en realidad un plan para invadir Venezuela y derrocar a su gobierno.
“Hace diecisiete semanas que Estados Unidos inició una guerra psicológica. Estas presiones inmorales tienen como objetivo aterrorizar a nuestro pueblo, pero hemos demostrado una fuerza fabulosa y una resistencia nacional”, aseguró el mandatario.
El jueves 27 de noviembre, Trump afirmó que EE.UU. podría iniciar “muy pronto” operaciones por tierra contra los “narcotraficantes venezolanos”, en declaraciones realizadas durante una llamada con miembros de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de Acción de Gracias. Según el mandatario, los ataques marítimos recientes habían sido “exitosos”, pero ahora se buscaría frenar las rutas terrestres porque “es más fácil detenerlos por allí”.
La retórica militarista se intensificó al asegurar que, en semanas recientes, tropas estadounidenses han trabajado para “detener a los narcotraficantes de Venezuela”, y que gracias a esas acciones “ya no hay muchos viniendo por mar”.