Donald Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo de Venezuela

El presidente estadounidense sigue aumentando la presión sobre Caracas. “A todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y traficantes de personas, consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como completamente cerrado”, escribió Trump en su red social Truth Social, sin dar más detalles

Después de anunciar que iba a combatir el narcotráfico de Venezuela por tierra, este sábado Donald Trump anunció por su red social que considera cerrado el espacio aéreo venezolano, en otra vuelta de tuerca en la presión de Washington sobre Nicolás Maduro en su lucha contra los carteles de la droga en el Caribe. Un despliegue militar que incluye el portaaviones más grande del mundo.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Más de una veintena de presuntas 'narcolanchas' fueron bombardeadas por Estados Unidos (EE.UU.) en el Caribe y en el Pacífico, con un saldo de más de 80 muertos. Unos ataques cuya legitimidad se ha cuestionado puesto que no se han presentado pruebas de que en esas barcas se transportaban drogas.

Embed Venezuela retiró esta semana los permisos para volar a seis aerolíneas, en represalia por su decisión de anular temporalmente sus vuelos ante las tensiones militares con EE.UU..

Se trata de la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileño-chilena Latam, la brasileña GOL y Turkish Airlines

Embed - Aeronaves militares de EE. UU. sobrevolaron aguas cerca al país latinoamericano Maduro denuncia una guerra psicológica Venezuela asegura que la operación militar en el Caribe contra el narcotráfico esconde en realidad un plan para invadir Venezuela y derrocar a su gobierno.