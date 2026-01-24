  • Cotizaciones
    sábado 24 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ucrania, Rusia y Estados Unidos reanudan conversaciones para poner fin a la guerra

    Estas son las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Según la Casa Blanca, los primeros contactos han sido “productivos” y el encuentro prosigue durante este fin de semana. Las conversaciones trilaterales, a diferencia de encuentros anteriores, han tenido un marcado perfil técnico y militar

    Volodímir Zelenski y Vladímir Putin

    Volodímir Zelenski y Vladímir Putin

    FOTO

    AFP

    Los negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses reanudan este sábado en Abu Dabi sus primeras conversaciones trilaterales sobre las condiciones para acabar con casi cuatro años de guerra, un objetivo obstaculizado por la espinosa cuestión territorial del Donbás.

    El viernes se iniciaron dichas conversaciones bajo un estricto secretismo. La ubicación de las conversaciones no ha trascendido y ningún medio ha sido testigo de un nuevo intento de la administración Trump por poner fin a la guerra como sea.

    Leé además

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dando una conferencia de prensa sobre Venezuela.
    Encrucijada histórica

    Estados Unidos en América Latina: entre el control total y el riesgo del abandono

    Por Damian Szvalb
    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia un discurso durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos el 20 de enero de 2026.
    Video
    Davos

    Groenlandia, aranceles y Davos: Europa endurece el tono frente a Trump mientras busca evitar una escalada

    Por France 24

    Previendo unas negociaciones difíciles, el Kremlin reiteró de entrada su exigencia a Kiev de retirar sus fuerzas de los territorios industriales y mineros del este de Ucrania, hoy controlados en gran parte por Rusia. Por su parte, el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, declaró que el futuro de Donbás “es la clave”.

    Embed - Ataques aéreos en Jersón dejan varios heridos y un edificio destruido • FRANCE 24 Español

    Según el jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, los diálogos iniciados el viernes se centraron ese día “en los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera”.

    Estas son las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que ha dejado decenas de miles de muertos desde 2022.

    Las conversaciones trilaterales, a diferencia de encuentros anteriores, han tenido un marcado perfil técnico y militar. Por la parte rusa, la delegación está encabezada por el general Ígor Kostiúkov, jefe de los servicios de inteligencia militar (GRU). Washington está representado por los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump.

    Embed - Zelenski critica la división europea y pide tratar a Putin como a Maduro

    Las negociaciones se producen en un contexto difícil para Ucrania, cuya red energética se ha visto gravemente afectada por una serie de ataques rusos que han provocado cortes de electricidad y calefacción a gran escala en medio de temperaturas invernales, especialmente en Kiev.

    Los intensos bombardeos causaron al menos un muerto y cuatro heridos en la capital durante la noche del viernes al sábado, lo que volvió a perturbar el suministro de agua y calefacción cuando el termómetro baja hasta -10°C, según el alcalde Vitali Klitschko.Por su parte, la ciudad de Járkov fue atacada por 25 drones rusos, que dejaron 11 heridos.

    En el frente, las tropas ucranianas llevan casi dos años retrocediendo frente a un adversario más numeroso y mejor armado, mientras Kiev depende en gran medida del apoyo financiero y militar occidental.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Unión Europea

    Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay destaca acceso privilegiado de principales productos y defensa de los monopolios estatales

    Por Guillermo Draper
    Criptoactivos

    Pronósticos de “recuperación” del bitcoin para este año; ¿menos volátil por inversores institucionales?

    Por Redacción Búsqueda
    Receso parlamentario

    La oposición promueve un “verano caliente” en la Comisión Permanente, con citaciones e interpelaciones

    Por Leonel García
    Bienestar animal

    El gobierno formó un grupo asesor honorario en busca de un consenso que combine jineteadas y bienestar animal

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Manifestantes protestan, el miércoles 21, contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur en las afueras del Parlamento Europeo.

    El gobierno mantiene objetivo de ratificar el acuerdo UE-Mercosur y así sumar presión a los europeos para que avancen

    Por Guillermo Draper
    Carlos Negro durante la colocación de una placa de la memoria en la antigua Jefatura y Cárcel Central de Montevideo.

    Ministro del Interior protagonizó accidente de tránsito: preocupación en el oficialismo y pedidos de renuncia o disculpas en la oposición

    Por Redacción Búsqueda
    ¿Qué está pasando en Piriápolis?

    ¿Qué está pasando en Piriápolis?

    Por Milene Breito Pistón
    Fachada del Banco Central del Uruguay.

    Con el valor del dólar en una pendiente, el Banco Central adelanta decisión monetaria

    Por Redacción Búsqueda