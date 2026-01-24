Ucrania, Rusia y Estados Unidos reanudan conversaciones para poner fin a la guerra

Los negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses reanudan este sábado en Abu Dabi sus primeras conversaciones trilaterales sobre las condiciones para acabar con casi cuatro años de guerra, un objetivo obstaculizado por la espinosa cuestión territorial del Donbás.

El viernes se iniciaron dichas conversaciones bajo un estricto secretismo. La ubicación de las conversaciones no ha trascendido y ningún medio ha sido testigo de un nuevo intento de la administración Trump por poner fin a la guerra como sea.

Previendo unas negociaciones difíciles, el Kremlin reiteró de entrada su exigencia a Kiev de retirar sus fuerzas de los territorios industriales y mineros del este de Ucrania , hoy controlados en gran parte por Rusia . Por su parte, el presidente ucranio, Volodímir Zelenski , declaró que el futuro de Donbás “es la clave”.

Según el jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, los diálogos iniciados el viernes se centraron ese día “en los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera”.

Estas son las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que ha dejado decenas de miles de muertos desde 2022.

Las conversaciones trilaterales, a diferencia de encuentros anteriores, han tenido un marcado perfil técnico y militar. Por la parte rusa, la delegación está encabezada por el general Ígor Kostiúkov, jefe de los servicios de inteligencia militar (GRU). Washington está representado por los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump.

Las negociaciones se producen en un contexto difícil para Ucrania, cuya red energética se ha visto gravemente afectada por una serie de ataques rusos que han provocado cortes de electricidad y calefacción a gran escala en medio de temperaturas invernales, especialmente en Kiev.

Los intensos bombardeos causaron al menos un muerto y cuatro heridos en la capital durante la noche del viernes al sábado, lo que volvió a perturbar el suministro de agua y calefacción cuando el termómetro baja hasta -10°C, según el alcalde Vitali Klitschko.Por su parte, la ciudad de Járkov fue atacada por 25 drones rusos, que dejaron 11 heridos.

En el frente, las tropas ucranianas llevan casi dos años retrocediendo frente a un adversario más numeroso y mejor armado, mientras Kiev depende en gran medida del apoyo financiero y militar occidental.

Con AFP

FUENTE:RFI