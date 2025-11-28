Un refugiado armado, dos heridos y asilo para afganos frenado: ABC del tiroteo contra soldados en Washington

Dos integrantes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron baleados el 26 de noviembre en pleno centro de Washington , a pocas cuadras de la Casa Blanca. Según el director del FBI, Kash Patel, y la alcaldesa Muriel Bowser, ambos recibieron disparos en la cabeza, lo que explica la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con el subjefe policial Jeffery Carroll, un video muestra al agresor doblar una esquina y abrir fuego sin mediar provocación. Las tropas lograron detenerlo, aunque aún no está claro si fue herido por un guardia o por un policía.

La fiscal Jeanine Pirro afirmó que se trató de “una emboscada” ejecutada con un revólver Smith & Wesson calibre .357. Fuentes policiales citadas por la agencia de noticias AP indicaron que al menos un agente respondió los disparos y que las lesiones del sospechoso no serían de riesgo vital.

Una de las dos víctimas, Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció este jueves. El otro guardia, Andrew Wolfe, de 24, continúa en estado crítico tras ser operado.

Ambos integraban un contingente de casi 2.200 miembros de la Guardia Nacional desplegados en la capital por orden de Donald Trump, una operación de seguridad cuestionada en los tribunales por invadir competencias locales y exceder la autoridad presidencial.

Embed - Tiroteo cerca de la Casa Blanca: sospechoso afgano bajo investigación del FBI • FRANCE 24

¿De refugiado a tirador?

Las autoridades identificaron al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021 mediante la operación Allies Welcome, el programa del gobierno de Joe Biden que evacuó a unos 76.000 afganos tras la retirada de Kabul. Vivía en Bellingham, estado de Washington, junto a su esposa y cinco hijos, según confirmó a AP su antigua casera.

No se sabe cómo viajó más de 4.000 kilómetros hasta Washington, pero los investigadores sostienen que se desplazó ex profeso para cometer el ataque. Su pedido de asilo fue aprobado en abril de 2024, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

Fuentes citadas por Fox News indican que Lakanwal colaboró con agencias estadounidenses, incluida la CIA, como parte de una fuerza asociada en Afganistán. Otros medios, como CBS, reportaron que inicialmente no cooperó con los investigadores.

Enfrenta cargos por agresión con intención de matar y por posesión de un arma de fuego durante un delito violento. Los motivos del ataque siguen sin conocerse, según la fiscal federal Jeanine Pirro. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en redes sociales que se trata de “uno de los muchos liberados sin una investigación adecuada”, y evitó mencionar su nombre “para no concederle notoriedad”.

Embed - EE. UU.: ¿Quién fue el hombre que disparó a dos soldados en la Casa Blanca? • FRANCE 24

Afganos en la mira de Trump

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció el miércoles que suspendió indefinidamente el procesamiento de solicitudes vinculadas a ciudadanos afganos, mientras revisa sus protocolos de seguridad. La decisión llegó poco después de que Trump reclamara una revisión caso por caso de quienes llegaron desde Afganistán durante el gobierno de Joe Biden, y calificara el ataque en Washington como “malvado” y “atroz”.

La medida golpea a solicitantes de protección como Ahmad Samim Naimi, de 34 años, expresentador y asesor gubernamental en Panjshir, hoy refugiado en Pakistán. “Hemos cumplido todos los procedimientos. Si vuelvo, seguramente escucharán noticias de mi arresto o de mi muerte”, dijo a EFE.

Trump sostuvo que el tiroteo demuestra “la mayor amenaza a la seguridad nacional” y ordenó enviar 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional a Washington, aunque no se precisó su procedencia. La semana pasada, un juez federal ordenó poner fin al despliegue, pero suspendió la medida por 21 días para permitir al gobierno retirar las tropas o apelar.

Con AP, Reuters y medios locales

FUENTE:FRANCE24