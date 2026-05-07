A los 83 años murió la artista plástica Lola Fernández

El martes 5 murió a los 83 años la artista plástica uruguaya Lola Fernández, muy vinculada a la generación formada en el Taller Torres García (TTG). Nacida en Montevideo en 1942, Fernández se inició en el TTG en 1959, y su primer maestro, en dibujo al natural, fue José Gurvich. En 1962 comenzó a estudiar con su hermano, el reconocido artista Guillermo Fernández. Luego extendió su formación a estudios de estructuras y composición, y posteriormente se formó como ceramista con Mariana Soler.
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En 2002 realizó una exposición individual en la sala Cátedra Alicia Goyena (Montevideo) y participó en varias muestras colectivas, entre las que se destacó el Homenaje de alumnos al maestro Guillermo Fernández, en 2007 en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).
Su última exposición individual en vida, Formas, color, mundo, montada en octubre de 2025 en el Museo Torres García, reunió una selección de obras realizadas en diversos soportes y técnicas (maderas, acuarelas y dibujos), que abarcó varios períodos de su trayectoria y producción. En 2024, había integrado la inmensa muestra colectiva con las artistas que formaron parte del TTG en distintas épocas, que se llamó Ellas. Mujeres de la Escuela del Sur y se exhibió en el Museo Blanes.
“Aquí, el centro no está en la materialidad de las obras, sino en aquello que trasciende: las sombras, los reflejos, los destellos. Es en lo intangible y en lo sutil donde se despliega el verdadero sentido de la experiencia”, escribió Fernández en el texto curatorial de la muestra en el Museo Torres García.
En una entrevista publicada en el blog El montevideano, describió los “órdenes visuales” que definieron su obra: “Puedo convivir perfectamente con lo que enseño y con lo que hago, usando en los dos casos los ‘órdenes visuales’, que son llaves de nuestra manera de ver (como especie) y tienen nombres muy conocidos como paralelismos, semejanzas, proporciones y simetrías”.