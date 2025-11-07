A los 88 años murió Cacho de la Cruz, uno de los rostros más recordados de la televisión uruguaya

Su nombre trae nostalgia de infancia frente a la tele, de almuerzos con Chichita, de música y de risas, muchas risas con el humor “de antes”. Nació en Buenos Aires en 1937 con el nombre de Arturo de la Cruz, pero para todos fue siempre Cacho de la Cruz. El comediante, productor y presentador televisivo, músico y actor murió este viernes 7 de noviembre a los 88 años.

En sus orígenes ya estaba el germen del arte. En Buenos Aires estudió dibujo publicitario, radio y bellas artes, trabajó desde muy joven en una imprenta y después se inició como artista en espectáculos de clubes. Cuando se inauguró Canal 7 de Argentina tuvo un programa llamado Las tardes del conejito.

A los 20 años, se mudó a Montevideo, donde en 1962 condujo con Alejandro Trotta El show del mediodía, en Canal 12, que recién se estaba inaugurado. De allí en más, Cacho sería una de las figuras más destacadas del 12. El show del mediodía estuvo 46 años al aire, desde 1962 hasta 2008, y dejó algunos espacios memorables. Uno de ellos fue las Telecachadas, que satirizaban obras clásicas, y tal vez el más gracioso y exitoso: Almorzando con Chichita, una parodia de Almorzando con Mirtha Legrand y de su apodo Chiquita. Por el programa pasaron otros grandes de la televisión, como Cristina Morán, Julia Amoretti, el Pampa González y Luis Guarnerio.

Otro de sus grandes éxitos fue el programa infantil Cacho Bochinche, recordado por su personaje Ultratón, un robot “buchón” que contaba al aire las travesuras de los niños y recibía chupetes de los más pequeños, que se lo entregaban con recelo. El programa tuvo otros personajes famosos, como el payaso Pelusita, el enano Fermín o el tío Víctor y sus marionetas. El programa comenzó en 1973 y, con algunas interrupciones, terminó en 2011.

Cacho fue también el rostro que conducía los programas de entretenimiento que podían regalar desde un automóvil hasta un chancho. La lista es larga, aquí algunos de ellos: Sipi nopo, Cante y gane, El castillo de la suerte y Ayer te vi, que recordaba lo mejor de la historia de la televisión uruguaya .

Trabajó además en Telecataplum, con grandes figuras que venían de la música, del teatro o de la radio, un programa que se consagró en Uruguay y Argentina.

De la Cruz tuvo tres hijos con Hada Helena Reffino, su primera esposa: Daniella, Rodrigo y Maximiliano, quien ha seguido sus pasos. De su segundo matrimonio con Laura Martínez, nació Santiago.

Todo es mentira Cacho

Señor televisión

La enorme trayectoria de este todoterreno del entretenimiento, el arte y la comunicación es narrada en el libro biográfico Todo esto es mentira. La verdadera historia de Cacho de la Cruz (Fin de Siglo, 2022), del periodista y dramaturgo Joaquín Doldán. Basado en múltiples entrevistas al protagonista y a personajes de su entorno, el principal testimonio del volumen es el del propio Cacho, quien cuenta toda su vida, desde su infancia a sus últimos años, en los que vivió en un residencial.

Así retrata Doldán a De la Cruz, en un párrafo contundente: “Cacho es mucho más que un presentador de televisión: es músico, fonomímico, policía, obligado, bohemio, carnavalero, animador, conductor histórico del programa infantil más famoso del país, director, productor, empresario, autor, hijo, esposo, padre, amigo, socio, capocómico de uno de los elencos de mayor permanencia en pantalla, inmigrante en su tierra, clásico y transgresor, conservador y rebelde”.

El trombonista, los Hot Blowers y el descubrimiento de Rada

En el libro Rada (Aguilar-Ediciones Olímpica, 2013), biografía de Ruben Rada escrita por Fernando Peláez, De la Cruz relata cómo entró como trombonista a los míticos Hot Blowers, banda de jazz que cultivó el estilo dixieland e incorporó elementos humorísticos a la performance musical. De paso dejó una semblanza sobre sus primeros años en Montevideo: “Yo estaba laburando en Pigmaleón, que quedaba en Gonzalo Ramírez y Salterain. Mi madre me mandaba cartas desde Argentina y ponía ‘Hotel Pigmaleón’ aunque en realidad era un cabarute de primera. Y entre todas las cosas que hacía, que la animación y de todo un poco, tocaba el trombón haciendo bromas. Una noche cae Bachicha (el trompetista Daniel Lencina), me ve, y se ve que estaban precisando un trombonista porque me invita a integrar los Hot Blowers. Yo le dije que tocaba el trombón solamente para embromar, que era un complemento de todo lo que hacía para vivir. Al final fui con él al sótano del Hot Club, ensayamos y se nos ocurrió armar una especie de show en el que metíamos esas pavadas que hacíamos, y a la gente le gustó mucho”.

En Rada, Cacho también cuenta cómo ocurrió su legendario primer encuentro con el Negro: “Todo nace en Bonanza. Era una época en la que podía ir caminando de un cabarute a otro sin problema en zonas donde hoy ni en helicóptero te animás a pasar. Ahí conozco a un señor que tenía un club de bochas al frente, y atrás un montón de cositas de bagayo escondidas. Como tenía personería jurídica la Policía no entraba. Pero le tenía que dar movida a eso. Entonces una vez cada quince días hacía espectáculos, llevaba a la gente de la noche, organizaba campeonatos de bochas. Y un día me dice: ‘¿Vos tenés apuro en irte? Quedate que va a venir un morenito al que le dicen Zapatito y que canta como los dioses’. Y ahí apareció Rada, en bicicleta. Imitó a Rosamel Araya, a Nat King Cole; una cosa estupenda. Entonces le pregunté al dueño del club:

—Y decime, ¿el pibe toma?

—¡No, Zapatito no toma ni Mejoral!

—Ah, bueno se va a tener que ir acostumbrando entonces.