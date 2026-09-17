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    András Schiff en el Solís y homenaje a Eduardo Mateo

    El consagrado pianista hungarobritánico se presenta hoy jueves en el Solís; la Sociedad Urbana Villa Dolores celebra la primera edición de Día Mateo, el sábado 19

    András Schiff.

    András Schiff.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Hoy jueves 17 a las 19.30, el Centro Cultural de Música presenta en el Teatro Solís el esperado recital del gran pianista hungarobritánico András Schiff, un intérprete de enorme refinamiento, considerado entre los mejores pianistas de las últimas décadas. Con un abordaje siempre innovador y con su excelencia interpretativa, Schiff no anuncia previamente el programa; lo elige el día del concierto, de acuerdo a su evaluación del instrumento y a la acústica de la sala. Entradas en Tickantel de $ 3.000 a $ 6.500.

    Día Mateo

    El sábado 19 en la Sociedad Urbana Villa Dolores (Rossell y Rius 1483) se celebrará la primera edición de Día Mateo, un concierto homenaje a Eduardo Mateo, una de las figuras más singulares e influyentes de la música uruguaya, en la fecha de su nacimiento. Se trata de “un encuentro para celebrar su obra y mantener vivo su universo musical”. Participarán Estela Magnone, Juana Buscaglia, Pascual Márquez y el argentino Santiago Moraes, artistas de distintas generaciones que versionarán sus canciones, en forma individual y colectiva. Los sellos Little Butterfly Records y Estuario Editora ofrecerán en venta sus vinilos y libros de Mateo, junto con los álbumes de los artistas en escena. En tanto, Ediciones del TUMP presentará su colección de cancioneros, incluido el de Mateo. Entradas en RedTickets de $ 500 a $ 800.

    Saraos uranistas

    El sábado 19 y domingo 20 a las 20 horas llega al Teatro Solís la obra teatral argentina Saraos uranistas, éxito del teatro Maipo de Buenos Aires, escrita y dirigida por Juanse Rausch y protagonizada por Maiamar Abrodos y Lucía Adúriz Bravo. Saraos uranistas fue la forma en que el sistema médico y policial higienista argentino de principios del siglo XX denominó a las fiestas nocturnas donde se reunían, principalmente, homosexuales y travestis de la época. Ambientada en Buenos Aires a comienzos del siglo XX, la obra es un retrato de una ciudad que ”se construye y se ordena, delimita lo permitido y lo prohibido”.

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    Cuenta el episodio de un médico de la Policía federal que asiste a un sarao uranista y queda inmerso en ese universo. “Entre tocados y velos, labiales y facones, emergen figuras que resisten la clasificación: amigas dicharacheras, delincuentes, lloronas, absurdas, olvidadas e inolvidables. La fantasía irrumpe en el discurso médico, en la organización política y en el relato histórico, y abre la posibilidad de imaginar, desde el pasado, otros futuros”. Entradas en Tickantel de $ 600 a $ 2.000.

    Una de Cervantes

    La obra teatral española Marcela, una canción de Cervantes, en la que tres creadoras españolas revisitan un célebre personaje del Quijote, se presentará del miércoles 23 al domingo 27 en la sala Balzo del Sodre. Escrita por María Folguera, dirigida por Leticia Dolera y protagonizada por la renombrada actriz Celia Freijeiro, la obra desarrolla el episodio narrado en el capítulo XIV de Don Quijote de la Mancha: Marcela es una bella y joven pastora acusada de asesinar a su pretendiente, llamado Grisóstomo, quien se ha suicidado por no ser correspondido. Estamos en 1605 y todos creen que Marcela merece un castigo, pero la mujer no acata la norma y habla en su propia defensa. Las creadoras ponen énfasis en las reminiscencias contemporáneas de este mito cervantino. Entradas en Tickantel a $ 700.

    María Folguera, Celia Freijeiro y Leticia Dolera

    María Folguera, Celia Freijeiro y Leticia Dolera

    Reabre el Astral con Escuela de rock

    School of Rock, el musical, basado en la célebre película protagonizada por Jack Black en 2003, y estrenado en las grandes capitales teatrales del mundo, tendrá su versión local desde este sábado 19 al domingo 27 en el renovado Teatro Astral, una de las salas más tradicionales del teatro montevideano del siglo XX, situada en Durazno 1476, que ha sido renovada. El musical, con una banda en vivo integrada mayormente por niños, cuenta la historia de un músico de rock fracasado que consigue trabajo como profesor de música (suplente) en una escuela muy tradicional y conservadora. Allí provoca una revolución en la clase al formar una banda de rock integrada por los alumnos.

    Esta producción a cargo de la compañía MAD es una adaptación del musical de Broadway escrito por Andrew Lloyd Webber. Está dirigida por Sebastián Bandera y tendrá nueve funciones durante las vacaciones de primavera. En el coro de niños en escena se encuentra Luciana Gepner, de 11 años, ganadora del Florencio infantil por su actuación en Matilda, el musical. La dirección vocal y musical es de Mateo Souza y la coreografía es de Avril García. Las funciones son a las 15 y a las 18 horas, con entradas en RedTickets a $ 987.

    El Catering en la Balzo

    La banda El Catering, que combina rock, funk, hiphop y candombe, celebrará sus 20 años con un show especial de 20 canciones en la sala Hugo Balzo, el sábado 19 a las 21. Será un repaso por temas de sus tres discos, incluyendo Error de continuidad, el más reciente. Habrá, además, músicos invitados que fueron parte de distintas etapas de la banda. Entradas en Tickantel a $ 300.

    Jam de soul

    El martes 22 a las 21 tendrá lugar en El Hormiguero (San Salvador 1644) la tercera edición de Montevideo Soul Session, una jam de soul abierta a la participación de músicos, dirigida por la cantante Federica Lacaño, cuenta con Imanol Vázquez en batería, Nazarena Martínez en bajo y Álvaro Cardoso en teclados. La entrada es al sobre, con reservas al 091 488 057.

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