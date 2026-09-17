András Schiff en el Solís y homenaje a Eduardo Mateo

Hoy jueves 17 a las 19.30, el Centro Cultural de Música presenta en el Teatro Solís el esperado recital del gran pianista hungarobritánico András Schiff, un intérprete de enorme refinamiento, considerado entre los mejores pianistas de las últimas décadas. Con un abordaje siempre innovador y con su excelencia interpretativa, Schiff no anuncia previamente el programa; lo elige el día del concierto, de acuerdo a su evaluación del instrumento y a la acústica de la sala. Entradas en Tickantel de $ 3.000 a $ 6.500.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Día Mateo El sábado 19 en la Sociedad Urbana Villa Dolores (Rossell y Rius 1483) se celebrará la primera edición de Día Mateo, un concierto homenaje a Eduardo Mateo, una de las figuras más singulares e influyentes de la música uruguaya, en la fecha de su nacimiento. Se trata de “un encuentro para celebrar su obra y mantener vivo su universo musical”. Participarán Estela Magnone, Juana Buscaglia, Pascual Márquez y el argentino Santiago Moraes, artistas de distintas generaciones que versionarán sus canciones, en forma individual y colectiva. Los sellos Little Butterfly Records y Estuario Editora ofrecerán en venta sus vinilos y libros de Mateo, junto con los álbumes de los artistas en escena. En tanto, Ediciones del TUMP presentará su colección de cancioneros, incluido el de Mateo. Entradas en RedTickets de $ 500 a $ 800.

Saraos uranistas El sábado 19 y domingo 20 a las 20 horas llega al Teatro Solís la obra teatral argentina Saraos uranistas, éxito del teatro Maipo de Buenos Aires, escrita y dirigida por Juanse Rausch y protagonizada por Maiamar Abrodos y Lucía Adúriz Bravo. Saraos uranistas fue la forma en que el sistema médico y policial higienista argentino de principios del siglo XX denominó a las fiestas nocturnas donde se reunían, principalmente, homosexuales y travestis de la época. Ambientada en Buenos Aires a comienzos del siglo XX, la obra es un retrato de una ciudad que ”se construye y se ordena, delimita lo permitido y lo prohibido”.

Maiamar Abrodos protagoniza Saraos uranistas. Difusión Cuenta el episodio de un médico de la Policía federal que asiste a un sarao uranista y queda inmerso en ese universo. “Entre tocados y velos, labiales y facones, emergen figuras que resisten la clasificación: amigas dicharacheras, delincuentes, lloronas, absurdas, olvidadas e inolvidables. La fantasía irrumpe en el discurso médico, en la organización política y en el relato histórico, y abre la posibilidad de imaginar, desde el pasado, otros futuros”. Entradas en Tickantel de $ 600 a $ 2.000.

Una de Cervantes La obra teatral española Marcela, una canción de Cervantes, en la que tres creadoras españolas revisitan un célebre personaje del Quijote, se presentará del miércoles 23 al domingo 27 en la sala Balzo del Sodre. Escrita por María Folguera, dirigida por Leticia Dolera y protagonizada por la renombrada actriz Celia Freijeiro, la obra desarrolla el episodio narrado en el capítulo XIV de Don Quijote de la Mancha: Marcela es una bella y joven pastora acusada de asesinar a su pretendiente, llamado Grisóstomo, quien se ha suicidado por no ser correspondido. Estamos en 1605 y todos creen que Marcela merece un castigo, pero la mujer no acata la norma y habla en su propia defensa. Las creadoras ponen énfasis en las reminiscencias contemporáneas de este mito cervantino. Entradas en Tickantel a $ 700.