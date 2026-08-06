  • Cotizaciones
    jueves 06 de agosto de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Casanova, Dalton y Supervielle entre las cuerdas: Suma Camerata publicó su primer disco

    Grabado en vivo en el Auditorio Adela Reta en 2024, el álbum debut de este ensamble roquero de cámara reúne a tres protagonistas de la música uruguaya con una orquesta de 12 cuerdas

    Suma Camerata
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    En la música uruguaya han proliferado varios supergrupos en los últimos años: El Astillero, El Resto de Nosotros, Trovalina y Los Kafkarudos son algunos ejemplos destacados. Desde su formación en 2022, Suma Camerata ha transitado un camino firme hacia este, su primer disco, que acaba de publicarse y presentarse en vivo.

    Este proyecto que conceptualmente se podría definir como “rock de cámara” remite a las emblemáticas cameratas (pequeñas orquestas tangueras de los años 60, entre ellas la recordada Camerata Punta del Este). La formación reúne a tres grandes referentes de la música uruguaya de los últimos 30 años: Juan Casanova, líder y cantante de Traidores, Pedro Dalton (frontman, letrista y principal compositor de Buenos Muchachos, y Luciano Supervielle, quien además de integrar Bajofondo, en los últimos años ha diversificado su presencia como solista en múltiples proyectos.

    Están acompañados por un ensamble de cuerdas integrado por una docena de destacados músicos uruguayos (Matías Craciun, Leticia Gambaro y Clara Kruk, entre ellos), que le otorgan al conjunto una muy atractiva sonoridad orquestal. La banda se completa con el guitarrista Luis Angelero (exintegrante de Boomerang) y el baterista José Nozar (Buenos Muchachos)

    Leé además

    Acción promocional de la película El Hombre Araña (1977) en el cine Casablanca.
    AUDIOVISUAL

    Cerró el cine Life 21, conocido como el Casablanca, con casi 80 años de historia en Punta Carretas

    Por Pablo Staricco
    El Artigas de Blanes. 
    Historia uruguaya

    José Gervasio Artigas: el mito, el hombre y la construcción política

    Por Sebastián Panzl

    El repertorio de Suma Camerata (publicado por Bizarro en vinilo y plataformas) reúne canciones de Buenos Muchachos, Traidores, Bajofondo y Supervielle como solista, los diferentes proyectos del trío protagónico, y también incorpora estrenos originales para este proyecto. La electrónica fusionada con el pop está presente, con la impronta bajofondera de Supervielle, en Baldosas mojadas, tema que recuerda a El mareo, el tema de Santullo que cantó Gustavo Cerati con Bajofondo.

    Entre lo más notable del disco, grabado en vivo en los conciertos del Auditorio Adela Reta en 2024, está la versión de Flores en mi tumba, himno de Traidores cantada por Dalton; Indios, de Legião Urbana, por Casanova; Caos con miedo, visceral canción roquera cantada con las entrañas por Dalton, y la hermosa versión de Palomas, de Eduardo Mateo, por Casanova y Dalton.

    Selección semanal
    Género

    “Paradoja”: mujeres tienen mejores indicadores de estudio, pero peor participación laboral que los hombres

    Por Redacción Búsqueda
    Precios minoristas

    Costo de vida: hubo virtual estabilidad de precios en julio y la inflación anual subió a 4,27%

    Por Redacción Búsqueda
    Mundial 2030

    La crisis en FIFA deja dudas sobre Gianni Infantino, el esquema del Mundial 2030 y el futuro apoyo de la AUF

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Bolsas

    En Uruguay, la “contribución del mercado de capitales es marginal”, señala un diagnóstico del BID

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    La sede de la OCDE en París.

    La OCDE planteó a Uruguay firmar un memorando para avanzar hacia una eventual adhesión

    Por Redacción Búsqueda
    Canciller Mario Lubetkin.

    Estados Unidos entregó en julio a Cancillería una propuesta de “entendimiento” para que Uruguay reciba deportados de “terceros países”

    Por Guillermo Draper
    Senador Eduardo Brenta durante la comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de las OPV.

    Legisladores del Frente Amplio evalúan citar al expresidente Lacalle Pou a la comisión investigadora sobre Cardama

    Por Victoria Fernández
    Alejandro Sánchez y Fernando Pereira, durante una reunión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, en 2025.

    Tras una serie de errores en el oficialismo, una “mesa chica” coordina las acciones entre el gobierno y el Frente Amplio

    Por Santiago Sánchez