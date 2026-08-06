Casanova, Dalton y Supervielle entre las cuerdas: Suma Camerata publicó su primer disco

Grabado en vivo en el Auditorio Adela Reta en 2024, el álbum debut de este ensamble roquero de cámara reúne a tres protagonistas de la música uruguaya con una orquesta de 12 cuerdas

En la música uruguaya han proliferado varios supergrupos en los últimos años: El Astillero, El Resto de Nosotros, Trovalina y Los Kafkarudos son algunos ejemplos destacados. Desde su formación en 2022, Suma Camerata ha transitado un camino firme hacia este, su primer disco, que acaba de publicarse y presentarse en vivo.

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Este proyecto que conceptualmente se podría definir como “rock de cámara” remite a las emblemáticas cameratas (pequeñas orquestas tangueras de los años 60, entre ellas la recordada Camerata Punta del Este). La formación reúne a tres grandes referentes de la música uruguaya de los últimos 30 años: Juan Casanova, líder y cantante de Traidores, Pedro Dalton (frontman, letrista y principal compositor de Buenos Muchachos, y Luciano Supervielle, quien además de integrar Bajofondo, en los últimos años ha diversificado su presencia como solista en múltiples proyectos.

Están acompañados por un ensamble de cuerdas integrado por una docena de destacados músicos uruguayos (Matías Craciun, Leticia Gambaro y Clara Kruk, entre ellos), que le otorgan al conjunto una muy atractiva sonoridad orquestal. La banda se completa con el guitarrista Luis Angelero (exintegrante de Boomerang) y el baterista José Nozar (Buenos Muchachos)

El repertorio de Suma Camerata (publicado por Bizarro en vinilo y plataformas) reúne canciones de Buenos Muchachos, Traidores, Bajofondo y Supervielle como solista, los diferentes proyectos del trío protagónico, y también incorpora estrenos originales para este proyecto. La electrónica fusionada con el pop está presente, con la impronta bajofondera de Supervielle, en Baldosas mojadas, tema que recuerda a El mareo, el tema de Santullo que cantó Gustavo Cerati con Bajofondo.