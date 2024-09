César Charlone le pone el cuerpo a un cine sin fronteras

“Me fui a Brasil pero tenía una misión que me había puesto, que era traer cine para que se hiciera en Uruguay”, señala, antes de recordar los largometrajes Ceguera (2008) y, más recientemente en el tiempo, Los dos papas (2019), que tuvieron partes de sus rodajes en Montevideo . Todas las películas mencionadas fueron bajo la orden del director brasileño Fernando Meirelles, su socio creativo más longevo.

Embed - K'NAAN - Wavin' Flag (Coca-Cola Celebration Mix)

Charlone se unió a Mother Mother por recomendación de su agente internacional, basado en Los Ángeles y con quien ha trabajado desde Ciudad de Dios en adelante. Aunque no conocía a Warsame, pero sí al ineludible himno futbolero impulsado por Coca-Cola, quedó impresionado por la forma en que este desarrollaba a los personajes. A pesar de la inexperiencia de Warsame en el cine, quien aquí hace su debut como director, el cineasta uruguayo decidió sumarse al proyecto atraído por la visión creativa del músico y el enfoque de su guion.

“Me llamaba la atención porque es un músico que nunca había pisado un set de filmación y yo, que soy un tipo que estudió en una escuela de cine cuatro años y que fui profesor, mistifico el aprendizaje cinematográfico. Me pregunté “¿cómo voy a hacer una película con alguien que no tiene idea de cómo se hace?”, pero me gustaba tanto el guion y la onda de él que dije: ‘Vamo arriba’. Fue una experiencia maravillosa. K’naan tenía muy claro lo que quería contar”.

Desde el Festival de Toronto se describe a Mother Mother como un drama “simple pero no simplista” y se destaca su “narrativa enredada de vidas complicadas, elecciones emocionales y comprensión ganada con esfuerzo”, “bellamente filmada” por Charlone. En su reseña para la publicación estadounidense IndieWire, la crítica de cine Beandrea July destaca la colaboración del uruguayo con Warsame y afirma que “eleva la película”. Al emplear la cámara en mano, una técnica característica de su estilo documental presente en Ciudad de Dios y más recientemente en Barry Seal: solo en América (2017), liderada por Tom Cruise, Charlone confiere a la película una cualidad de veracidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por K'naan (@knaanstagram)

Tras aceptar el proyecto de Potboiler Productions, Charlone, junto con el director, la directora de arte Christina Moore y un equipo de producción local, viajó a Somalia, país natal de Warsame, para evaluar las locaciones. Sin embargo, la inestabilidad política y las preocupaciones de seguridad planteadas por Paramount Global, una de las compañías involucradas, obligaron al equipo a cambiar la locación a Kenia. Durante su estancia en Somalia, el equipo requirió escolta armada para garantizar su seguridad.

Luego, Charlone y un pequeño grupo de filmación sí viajaron a Somalia durante tres días para capturar planos generales que se utilizaron para ambientar la película en ese país durante su montaje.

Kenia, en tanto, se eligió por su similitud geográfica y cultural con Somalia. La filmación principal se llevó a cabo en un parque de safari en el norte del país africano, donde se construyó un rancho para la película.

“Estábamos en un hotel donde se hospedan los turistas que van a hacer safaris. Para ir a la locación todos los días entrábamos en una camioneta e íbamos por las rutas que siguen los safaris. Nos cruzábamos con elefantes, jirafas, monos. Como la historia trata de una familia de criadores de camellos, convivimos muchísimo con ellos”.

Aunque recuerda a los mamíferos con cariño, el director también tuvo un encuentro poco afortunado con uno de ellos. Durante el rodaje, recibió una fuerte patada de un camello mientras filmaban una escena en la que una madre camella rechazaba a una cría huérfana. Según recuerda, el animal se irritó por la insistencia del entrenador en acercar al “camellito” a sus ubres y pateó a Charlone, que estaba grabando con su cámara detrás. La patada, que Charlone describe como “un golpe seco”, impactó en su abdomen.

“Me pegó muy fuerte pero por suerte fue en la panza, donde uno tiene una buena capa de grasa ahí para proteger y no pasó nada”, bromea el cineasta. Tras ser examinado en un hospital cercano como medida de precaución, retomó la filmación.

Charlone describe el rodaje de Mother Mother como una experiencia positiva, resaltando la sensación de unidad del equipo debido al aislamiento de la locación. La película se rodó sobre todo al aire libre, utilizando la luz natural, y la del fuego durante las escenas nocturnas. El rodaje duró ocho semanas.

Un mes atrás, el cineasta participó en la corrección de color de la película en Nueva York. Hasta hoy, considera que la posproducción es una etapa crucial en su proceso creativo, en especial la corrección de color. Para él, el rodaje es como un “borrador” donde se enfoca en capturar las actuaciones y la esencia de las escenas sin interrumpir el flujo del rodaje, en la medida de lo posible, ajustando filtros o luces. Esta etapa no es solo una solución a problemas, afirma, sino una oportunidad valiosa para dar forma a la estética de la película.

Con 66 años, el uruguayo reconoce que filmar, en particular cuando opera la cámara, algo que no todos los directores de fotografía hacen, conlleva un esfuerzo físico. Para mantener el ritmo con las exigencias de su trabajo, Charlone prioriza el cuidado y el ejercicio físico. Asiste a clases de pilates y hace ejercicio de manera regular para mantenerse en forma. “Para mí es fundamental operar cámara porque es ahí donde encuentro la verdadera fotografía”, dice. “Entonces, me cuido. Por ahora vengo aguantando bien”.

Aunque Mother Mother no tiene una fecha de estreno prevista a escala internacional, el director está impulsando su programación en la Muestra Internacional de Cine de San Pablo, el festival que “le gusta más” de la región.

Mientras tanto, en Uruguay, se encuentra involucrado en una variedad de proyectos, que incluye documentales, una serie de ficción y colaboraciones con productoras uruguayas.

Uno de ellos es Graf Spee, una miniserie uruguaya basada en la batalla naval de la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar en las costas de Montevideo. El proyecto, de Coral Cine, aún está en etapa de desarrollo. Con la productora uruguaya, liderada por Sebastián Bednarik y Andrés Varela, también trabajó en el documental Benedetti, 60 años sin luz y una película sobre el marionetista francés Philippe Genty.

Entre sus proyectos de ficción, señala uno que le da “mucho orgullo”: una serie sobre la fuga de la cárcel de Punta Carretas. Con los primeros guiones ya elaborados y con la participación del productor Damián L. Cattini y su pareja, la guionista Mariana Santángelo (actriz protagonista de En la puta vida), el proyecto está a la búsqueda de productores asociados y financiamiento. Charlone figura como director general de la serie, con la posibilidad de invitar a otros directores para liderar diferentes capítulos.

De los proyectos recientes que quedaron en el camino se encuentra uno sobre el Frente Amplio, aunque señala que su avance se detuvo y que él no se sintió afín a liderar un documental con un formato de entrevistas. A pesar de la pausa, considera el material recolectado como valioso y plantea compartirlo en el futuro, tal vez a través de una plataforma en línea.

Como un compromiso de menor exigencia, Charlone planea sumergirse pronto en Ciudad de Dios: la lucha no para, una nueva serie que retoma a los personajes de la película de 2002, por la que estuvo nominado al Oscar a Mejor fotografía. La serie se encuentra disponible en Max, plataforma de HBO. El uruguayo no está involucrado, pero Meirelles figura como productor. “Es un proyecto 100% de una nueva generación de cineastas. Me encanta que lo estén haciendo otras voces. Es una renovación”.