Ciencia ficción uruguaya en el Festival de Tribeca: Lucía Garibaldi estrena ‘Un futuro brillante’

Desde una plaza en Queens, Nueva York, mientras Wauters e hija juegan por ahí, Garibaldi conversó con Búsqueda sobre el estreno mundial de Un futuro brillante en Tribeca. “Es lo más dramático de hacer películas: el encuentro con el público”, apunta. “La película se termina con la mirada del otro. Es lo que querés. Y se perdió un poco eso. Entonces, me da mucha intriga y me digo que prefiero no pensarlo mucho”.