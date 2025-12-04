  • Cotizaciones
    jueves 04 de diciembre de 2025

    Clásicos literarios: el marqués de Sade

    Justine o las desgracias de la virtud fue una de las novelas más influyentes, provocadoras y cargadas de crítica social del marqués de Sade, pero en su época le acarreó años de encierro, diagnosticado con “demencia libertina”

    Marques de Sade Justine
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El autor se llamaba Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814), pero el mundo lo conoció como el marqués de Sade, el escritor, filósofo, ensayista, activista político e integrante de la nobleza francesa que fue varias veces encarcelado por blasfemia y pornografía. Además de escribir cuentos, novelas, obras de teatro y tratados políticos, pasó a la historia por los acontecimientos de su vida que hicieron de su apellido un adjetivo.

    Una de sus novelas más influyentes fue Justine o las desgracias de la virtud (Penguin Clásicos), que escribió en 15 días y fue a parar sin firma al sitio de obras prohibidas al público. En una de sus salidas de prisión, entregó a la imprenta una segunda versión, ampliada y más explícita que la anterior, que se publicó en 1791. Años después se le atribuyó otra de las versiones que circularon.

    La novela cuenta la historia de las hermanas Juliette y Justine, quienes perdieron a sus padres cuando eran muy jóvenes. Para sobrevivir, Juliette se prostituye con hombres acaudalados, mientras que Justine decide tomar el camino de la virtud. Sin embargo, en ese intento sufre todo tipo de ultrajes.

    Por esta novela, Sade fue diagnosticado con “demencia libertina” y sufrió largas internaciones. Pero, si bien esta historia se entendió en su momento como una gran depravación, con el tiempo se valoró tanto por su escritura como por su carácter subversivo y lleno de crítica social.

    Noble que participó activamente a favor de la Revolución francesa, Sade fue obligado a casarse con una mujer, también de la nobleza, a la que no amaba. Él la engañaba con varias amantes, aunque pasó unos 30 años entre la cárcel y el manicomio. Y encerrado murió, curiosamente para la época, a los 74 años. Lo habrá ayudado a sobrevivir su atrevida imaginación.

