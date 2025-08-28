  • Cotizaciones
    Clásicos literarios: ‘La renuncia’, de Edith Wharton

    Hace 100 años la escritora estadounidense escribió esta novela en la que indagó sobre la psicología femenina; independiente y adelantada a su tiempo, Edith Wharton ganó el Premio Pulitzer en 1921 con su novela más recordada: La edad de la inocencia

    La-renuncia

    Hace 100 años, Edith Wharton publicó La renuncia (Penguin Random House, e-book), una novela impregnada de su rechazo a las familias poderosas y conservadoras norteamericanas, así como de su atracción por el continente europeo, donde, para ella, primaban la cultura y la creatividad.

    Impregnada también del espíritu libre de su autora, a través de Kate, su protagonista, cuenta la historia de esta mujer que abandona a su marido y a su hija de un año. El motivo: la alta sociedad neoyorquina a la que pertenecía su marido y su suegra le resultaba irrespirable. Entonces, decide rechazar sus privilegios y emprende un viaje, bastante insensato, hacia la Costa Azul. Allí su vida no es lo que esperaba. Hasta que un día su hija Anne, ya adulta y adinerada, la llama para que regrese a vivir con ella en Manhattan. El repentino perdón de su hija es una sorpresa, pero el mayor asombro lo tendrá Kate cuando sepa de quién está enamorada.

    La escritora creó un personaje de profundidad psicológica que duda, se equivoca y decide renunciar a un mundo acomodado y a una relación recién reanudada, para afrontar un futuro incierto y en soledad.

    Wharton nació en Nueva York en 1862 y murió en Saint-Brice-sous-Forêt, Francia, en 1937. Publicó un gran número de novelas, poemas y relatos. Fue admiradora de la cultura y arquitectura europeas. Se estableció en Francia definitivamente en 1907, donde fue discípula y amiga del escritor Henry James. En su ciudad natal escribió sus mejores novelas, entre ellas La edad de la inocencia (1920), por la que ganó el Premio Pulitzer en 1921.

