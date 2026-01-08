  • Cotizaciones
    jueves 08 de enero de 2026

    Comenzó la 13ª edición del Festival Montevideo de las Artes

    Presenta una veintena de obras de teatro, danza y títeres en 12 salas, con entrada gratuita; durante la próxima semana habrá tres espectáculos para adultos y dos infantiles

    Transfábulas, de Eli Garrone.

    Transfábulas, de Eli Garrone.

    FOTO

    Montevideo de las Artes
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Está en marcha una nueva edición, la número 13, del Festival Montevideo de la Artes, organizado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo en coordinación con la Asociación de Danza del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Actores y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. El festival presentará funciones gratuitas de una veintena de espectáculos de teatro, danza y títeres en una docena de salas. Aquí, la grilla completa.

    Andreina cruza montanas
    Andreína cruza montañas, de Bruno Acevedo y Ximena Echevarría.

    Andreína cruza montañas, de Bruno Acevedo y Ximena Echevarría.

    En la próxima semana se presentarán tres espectáculos para adultos y dos obras infantiles. Tragaluz, drama de Federico Roca dirigido por Alicia Dogliotti que narra la historia de una mujer recluida en un hospital psiquiátrico, tendrá seis funciones seguidas a las 20.30: este viernes 9 en Terminal Goes, el sábado 10 en Sala Lazaroff (Curva de Maroñas), el domingo 11 en Sala Verdi, el lunes 12 en Teatro de la Candela, el martes 13 en el Complejo Sacude (Casavalle) y el miércoles 14 en el Florencio Sánchez (Cerro). 13er

    Perra vida, dulces sueños, tragicomedia grotesca del español Miguel Murillo dirigida por Alfredo Goldstein y protagonizada por Cecilia Sánchez y Pablo Robles, tendrá siete funciones seguidas a las 20.30: el viernes 9 y el sábado 10 en Sala Verdi, el domingo 11 en Terminal Goes, el lunes 12 en El Galpón, el martes 13 en Centro Cultural La Experimental (Malvín), el miércoles 14 en Sala Lazaroff y el jueves 15 en el Florencio Sánchez.

    Perra vida dulces suenos
    Perra vida, dulces sueños, de Miguel Murillo, dirigida por Alfredo Goldstein.

    Perra vida, dulces sueños, de Miguel Murillo, dirigida por Alfredo Goldstein.

    Con el subtítulo Monólogos para no dormir la siesta y aún así soñar (o zozobrar), la obra Transfábulas, estrenada en octubre, se presenta como la primera puesta en escena uruguaya con dramaturgia, dirección y elenco completamente integrado por personas travesti-trans. Escrita y dirigida por Eli Garrone, también a cargo del diseño de vestuario, es una sucesión de monólogos que ilustran la crudeza existencial que enfrentan las personas trans en Uruguay y en gran parte del mundo. Serán seis funciones a las 20.30: miércoles 14 en Sala Verdi, jueves 15 en la Lazaroff, viernes 16 en el Centro Cultural Artesano (Peñarol), sábado 17 en el Florencio, domingo 18 en El Tinglado y lunes 19 en el Sacude.

    El universo de ana
    El universo de Ana, de Tamara Couto.

    El universo de Ana, de Tamara Couto.

    Las propuestas infantiles, siempre a las 19 horas, son Andreína cruza montañas, escrita por Bruno Acevedo y dirigida por Ximena Echevarría, hoy jueves 8 y el viernes 9 en el Centro Cultural Artesano y el sábado 10 y el domingo 11 en La Experimental. El universo de Ana, de Tamara Couto, va el sábado 10 en el Florencio Sánchez y el domingo 11 en la Lazaroff.

