La portuguesa Carminho cantará en el Festival de Fado de Montevideo, en el Teatro Solís

Ana Prada y La Dulce presentan Dulces pecadoras II en la Zitarrosa, la obra de danza Tercer fuerxa llega al Teatro Politeama, y la obra teatral Transfábulas cuenta historias de vida de personas trans en el Teatro Stella

El miércoles 19 se realizará en el Teatro Solís una nueva edición del Festival de Fado de Montevideo, que organiza Jazz Tour, la histórica productora musical dirigida desde hace más de 30 años por Philippe Pinet, que organiza también el Festival Internacional de Jazz de Montevideo. Se trata del principal evento dedicado a la música tradicional portuguesa que se realiza en Uruguay. Esta edición estará dedicada al centenario del nacimiento del guitarrista Carlos Paredes, máxima figura de la guitarra portuguesa, y tendrá como principal figura a la reconocida cantante Carminho (Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade), quien actuará a las 21 en la sala principal. Nacida en Lisboa en 1984, es una de las principales fadistas de la actualidad. Presentará su último álbum, Portuguesa, acompañada por André Dias (guitarra portuguesa), Flávio Cardoso (guitarra clásica), Tiago Maia (bajo), Pedro Geraldes (guitarra eléctrica) y João Gomes (mellotron).

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El festival comenzará a las 18, en la sala Zavala Muniz, con la proyección del documental Movimientos perpetuos, de Edgar Pêra, sobre Paredes, fallecido en 2004, y continuará a las 19.30 en la sala Delmira Agustini con la conferencia Carlos Paredes y la guitarra de Coímbra, a cargo del guitarrista André Dias. Entradas en Tickantel de $ 800 a $ 1.600. Inscripciones a la charla y la proyección: [email protected].

Carlos Paredes Dulces pecadoras en la Zitarrosa

En el marco del Ciclo Marea, el viernes 7 a las 21 la Sala Zitarrosa presenta a Ana Prada y la banda La Dulce en el concierto Dulces pecadoras II, cuya primera edición, en 2023, fue registrada en el álbum en vivo homónimo, publicado en 2024. La cantautora nacida en Paysandú unirá su repertorio con el de la banda femenina, que alineará su formación original: Samantha Navarro (voz y guitarra), Mariana Vázquez (guitarra, ukelele y voz), Ana Claudia de León (percusión) y Andrea Viera (flauta traversa y saxofón). Prada hará foco en su último disco, No (2022), y La Dulce repasará temas de todos sus discos. Junto con ellas también estarán Maia Marichal (bajo) y Martín Gari (teclados). Entradas en Tickantel a $ 900.

Dulces pecadoras Tercer fuerxa en el Politema