La portuguesa Carminho cantará en el Festival de Fado de Montevideo, en el Teatro Solís
Ana Prada y La Dulce presentan Dulces pecadorasII en la Zitarrosa, la obra de danza Tercer fuerxa llega al Teatro Politeama, y la obra teatral Transfábulas cuenta historias de vida de personas trans en el Teatro Stella
Maria do Carmo de Carvalho (Carminho).
FOTO
Difusión Jazz Tour
El miércoles 19 se realizará en el Teatro Solís una nueva edición del Festival de Fado de Montevideo, que organiza Jazz Tour, la histórica productora musical dirigida desde hace más de 30 años por Philippe Pinet, que organiza también el Festival Internacional de Jazz de Montevideo. Se trata del principal evento dedicado a la música tradicional portuguesa que se realiza en Uruguay. Esta edición estará dedicada al centenario del nacimiento del guitarrista Carlos Paredes, máxima figura de la guitarra portuguesa, y tendrá como principal figura a la reconocida cantante Carminho (Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade), quien actuará a las 21 en la sala principal. Nacida en Lisboa en 1984, es una de las principales fadistas de la actualidad. Presentará su último álbum, Portuguesa, acompañada por André Dias (guitarra portuguesa), Flávio Cardoso (guitarra clásica), Tiago Maia (bajo), Pedro Geraldes (guitarra eléctrica) y João Gomes (mellotron).
El festival comenzará a las 18, en la sala Zavala Muniz, con la proyección del documental Movimientos perpetuos, de Edgar Pêra, sobre Paredes, fallecido en 2004, y continuará a las 19.30 en la sala Delmira Agustini con la conferencia Carlos Paredes y la guitarra de Coímbra, a cargo del guitarrista André Dias. Entradas en Tickantel de $ 800 a $ 1.600. Inscripciones a la charla y la proyección: [email protected].
En el marco del Ciclo Marea, el viernes 7 a las 21 la Sala Zitarrosa presenta a Ana Prada y la banda La Dulce en el concierto Dulces pecadoras II, cuya primera edición, en 2023, fue registrada en el álbum en vivo homónimo, publicado en 2024. La cantautora nacida en Paysandú unirá su repertorio con el de la banda femenina, que alineará su formación original: Samantha Navarro (voz y guitarra), Mariana Vázquez (guitarra, ukelele y voz), Ana Claudia de León (percusión) y Andrea Viera (flauta traversa y saxofón). Prada hará foco en su último disco, No (2022), y La Dulce repasará temas de todos sus discos. Junto con ellas también estarán Maia Marichal (bajo) y Martín Gari (teclados). Entradas en Tickantel a $ 900.
Tercer fuerxa en el Politema
La obra Tercer fuerxa, que fusiona danza contemporánea, teatro y performance, creación colectiva dirigida por la coreógrafa y bailarina Laura Alonsopérez, se presentará el sábado 8 en el Teatro Politeama de Canelones. Se trata de “una pieza de artes escénicas que entra en la matriz de cada integrante del grupo, trabajando en parámetros como la falsa personalidad, los opuestos, víctimas y victimarios, y plasmando ciclos de vida. En este tiempo, donde todo pasa tan rápido, la obra recorre el comienzo, desarrollo y fin de cada ciclo vital (nacer a morir) pudiendo ser, por el formato, un loop infinito. Vida y muerte, entendidos como parte de la misma cosa”. Bailan y actúan Lucía Alfonzo, Laura Alonsopérez, Martín Bonilla, Daniel Chestak, Ana Clara Martínez, Andrea Martínez Meliá y Catalina Thölke. Entradas en Tickantel a $ 650.
Transfábulas en el Stella
La obra teatral Transfábulas, escrita y dirigida por Eli Aurora Garrone, está en cartel en el Teatro Stella, los domingos de noviembre a las 20 y los lunes 10 y 17, también a las 20. En clave de ficción y con vocación testimonial, la obra está basada en historias de vida de personas trans en Uruguay y se presenta como la primera obra uruguaya con dramaturgia, dirección y elenco realizada íntegramente por “personas travesti-trans”. Garrone es egresada de la carrera de Diseño Teatral de la EMAD (Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático), con especialización en escenografía y vestuario, se formó con Leonor Courtoisie en dramaturgia y con María Dodera en dirección y tiene más de 10 años de experiencia en teatro, ópera y artes visuales. El elenco está integrado por Gaia Marichal, Sebastian Alexander, Lucía Senra, Brava Caballero y Maja Cabrera. Entradas en RedTickets a $ 660.