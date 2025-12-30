Cómo Brigitte Bardot reconfiguró los códigos del estrellato desde el cine francés

Cineastas como Roger Vadim y Jean-Luc Godard vieron en ella la encarnación de una nueva sensualidad espontánea y rebelde

La muerte de Brigitte Bardot a sus 88 años cierra un año de pérdidas entre los íconos del cine del siglo XX. Al recordarla, asoma un movimiento. Ese caminar descalzo, felino y ajeno a toda pose que el cine francés capturó a mediados de los años 50. Bardot no fue una actriz de gestos estudiados, sino de una presencia física que, desde la espontaneidad, redefinió la feminidad y el estrellato.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Lo suyo, más que una técnica actoral, era una presencia instintiva. Formada en ballet clásico, Bardot trasladó a la pantalla una gracia natural y un movimiento ligero que prefería que fueran captadas en la primera toma, para que los gestos se mantuvieran frescos y sin cálculos.

Embed - Remembering Brigitte Bardot in LE MEPRIS Fue el director Roger Vadim, su primer esposo, quien ayudó a construir parte de esa imagen de cierto salvajismo doméstico para un público de posguerra necesitado de íconos. En películas como Y Dios creó a la mujer (1956), encarnó el arquetipo de una figura de deseo juvenil y desinhibido que sembraba el caos a su alrededor. Su pelo despeinado, su mirada desafiante y su cuerpo empleado como motor de expresión se convirtieron en un manifiesto visual de rebeldía.

Otros directores trabajaron con ese magnetismo. Jean-Luc Godard la usó de forma metacineamatográfica en El desprecio (1963), interrogando su propia condición de ícono cosificado. Louis Malle capturó su vulnerabilidad bajo el acoso mediático, y Henri-Georges Clouzot le dio espacio para un registro dramático más duro. Bardot alteró la imagen de la mujer en el cine: desplazó un ideal maduro por uno juvenil y natural, y se convirtió en la exportación cultural francesa por excelencia.