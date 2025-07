‘Dept. Q’, serie policial escocesa en Netflix

En una época donde las series policiales proliferan como hongos en un bosque después de la lluvia, ¿qué puede volver atractiva a otra serie policial, una más? Ya no basta con el origen más o menos exótico del material o de la geografía en donde se ubica la historia: desde hace unos años en las plataformas hay historias policiales hasta de Luxemburgo. Y el ámbito tradicional de las historias policiales, la ciudad, ha sido reemplazado por bosques, praderas, playas y cualquier lugar más o menos agreste. En ese sentido, todos los terrenos han sido cubiertos.

Y es, justamente, en algunos aspectos de su trama y en la riqueza de sus personajes donde reside la particularidad de la serie escocesa Dept. Q. La historia es bastante clásica, pero no así sus aristas ni sus personajes. El reconocido e incómodo detective Carl Morck regresa a su trabajo tras recibir un tiro en el cuello a manos de un enmascarado al llegar a la escena de un crimen. En ese mismo incidente, su compañero quedó parapléjico y otro policía fue asesinado en el ataque, por lo que la culpa carcome al detective. Eso además hace que su mal humor y acidez, que ya lo hacían insoportable para sus compañeros, se vean potenciados. Aprovechando que el gobierno escocés quiere hacer buena letra en campaña electoral, resolviendo viejos casos que no fueron resueltos, la jefa de Morck lo nombra líder de un equipo al que no asigna ni recursos ni personal y al que instala en un vestuario abandonado con duchas en el sótano de la comisaría. Es decir, se lo saca de encima y lo aleja del resto del personal.